NATO może odwołać szczyt, żeby nie drażnić obrażonego Trumpa

RMF24

Przyszłoroczny szczyt NATO w Albanii może zostać odwołany - informuje Bloomberg. Chodzi o złagodzenie napięcia w relacjach z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Co więcej Albania jest wśród krajów Sojuszu wydających najmniej na obronność.

Donald Trump skrytykował NATO

Dyskusja na temat rezygnacji z corocznych szczytów nabrała tempa podczas spotkania przywódców NATO w Ankarze - przekazał Bloomberg, powołując się na informacje od osób znających przebieg rozmów.

Gdy we wtorek Trump przybył na tegoroczny szczyt, powiedział, że przyjechał do stolicy Turcji jedynie ze względu na ciepłe relacje łączące go z prezydentem tego kraju Recepem Tayyipem Erdoganem. Później po raz kolejny krytykował Sojusz i kwestionował jego znaczenie.

Szczyt NATO w Albanii może zostać odwołany

Z powodu ciągłych ataków amerykańskiego prezydenta na NATO rośnie prawdopodobieństwo, że przyszłoroczny szczyt, który miał się odbyć w Albanii, może zostać przełożony, aby nie stwarzać Trumpowi kolejnej okazji do dyskredytowania sojuszników - poinformował Bloomberg. Agencja zauważyła jednocześnie, że Albania należy do krajów, które nie wywiązują się ze zobowiązania, by przeznaczać co najmniej 2 proc. PKB na obronność.

Według Bloomberga sekretarz generalny NATO Mark Rutte chciałby zachować coroczne szczyty NATO i próbował wywrzeć na Trumpie wrażenie, chwaląc znaczące zwiększenie wydatków sojuszników na obronność. Nie jest jasne, czy ta strategia działa - podkreśliła agencja.

Oświadczenie końcowe szczytu w Ankarze, które przywódcy zatwierdzą w środę, nie będzie zawierało odniesienia do następnego spotkania - podała agencja, powołując się na osobę znającą projekt tego dokumentu.

Szczyt odbędzie się w Albanii, a to, czy odbędzie się w przyszłym roku, czy w kolejnym, jest przedmiotem dyskusji – powiedział Bloombergowi szef Komitetu Wojskowego NATO adm. Giuseppe Cavo Dragone.