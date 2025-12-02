Belgijska policja przeprowadziła nalot na Europejską Służbę Działań Zewnętrznych w Brukseli oraz Kolegium Europy w Brugii w ramach śledztwa dotyczącego podejrzenia oszustwa - poinformowała Prokuratura Europejska.

Zatrzymano trzy osoby / NICOLAS TUCAT/AFP / East News

Trzech podejrzanych zostało zatrzymanych w związku ze śledztwem dotyczącym podejrzenia oszustwa związanego ze szkoleniami finansowanymi przez UE dla młodszych dyplomatów - podali śledczy.

Potwierdzamy, że policja była dzisiaj w budynku Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych - przekazał rzecznik Komisji Europejskiej. Nie chciał jednak komentować, czy pracownicy służby dyplomatycznej UE zostali zatrzymani.

Belgijska policja pojawiła się w kilku budynkach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Kolegium Europy oraz domach podejrzanych. Reuters podkreśla, że Kolegium jest instytucją, w której absolwenci uczelni wyższych z państw członkowskich UE mogą przygotowywać się do ewentualnej kariery w UE.

Prokuratorzy poinformowali, że mają "silne podejrzenia" dotyczące oszustwa w przetargu na dziewięciomiesięczny program szkoleniowy dla młodszych dyplomatów z państw członkowskich w latach 2021-22. Przetarg był prowadzony przez służbę dyplomatyczną i został wygrany przez Kolegium.

Wkrótce więcej informacji.