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Wodospady od zawsze fascynują swoim rozmachem i siłą. Jak się okazuje, największy z nich nie jest jednak dostępny dla turystów ani nawet widoczny gołym okiem. Pod cieśniną Duńską, rozciąga się potężny podwodny wodospad, który znajduje się pomiędzy Grenlandią a Islandią, głęboko pod powierzchnią Atlantyku.

Jak podaje „Bild”, katarakta w Cieśnienie Duńskiej przewyższa wszystkie znane wodospady na lądzie. Woda spływa tu z wysokości aż 3500 metrów – dla porównania, najwyższy lądowy wodospad świata - Salto Ángel w Wenezueli - mierzy „zaledwie” 978 metrów.

Co więcej, przez kataraktę przepływa ponad 3,5 miliona metrów sześciennych wody na sekundę, co czyni ją nie tylko najwyższym, ale i jednym z najbardziej imponujących pod względem objętości wodospadów.

Podwodny wodospad pod cieśniną Duńską ma nie tylko rekordową wysokość, ale również szerokość – rozciąga się na około 480 kilometrów. Powstał podczas ostatniej epoki lodowcowej, a jego formowanie trwało około 6000 lat.

Jak powstaje podwodny wodospad?

Fenomen ten zawdzięcza swoje istnienie różnicy temperatur i gęstości wód. Zimna, gęsta woda z Morza Grenlandzkiego napotyka cieplejsze i lżejsze masy wodne z Basenu Irmingera, będącego częścią północnego Atlantyku.

Gdy zimna woda opada w dół, przepływa przez ogromną podwodną krawędź o wysokości 3500 metrów, tworząc niewidzialny, lecz potężny wodospad.

Katarakta w Cieśninie Duńskiej pozostaje poza zasięgiem ludzkiego wzroku – jej istnienie potwierdzają wyłącznie specjalistyczne pomiary naukowe. Prędkość przepływu wody wynosi około pół metra na sekundę, co sprawia, że zjawisko to jest niemal niemożliwe do zaobserwowania bez zaawansowanych technologii.