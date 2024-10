Po 10 latach odsiadywania wyroku w USA, Rosjanin został wymieniony na amerykańską koszykarkę Brittney Griner. Sportsmenka została zatrzymana w Rosji za rzekomą próbę przemytu narkotyków. Znaleziono u niej przepisany przez lekarza olejek haszyszowy.

Po powrocie do Rosji 57-letni But dołączył do lojalnej wobec Kremla nacjonalistycznej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji.