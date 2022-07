Pożar w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria nadal nie jest opanowany. Ogień w sumie objął powierzchnię tysiąca hektarów lasu. To największy pożar w historii Czech. Na miejscu z ogniem walczy ponad 400 strażaków. Od wczoraj wspomaga ich także śmigłowiec z Polski. Od niedzieli ogień zniszczył osiem domów. Nie ma informacji o ofiarach.

Gaszenie pożaru w Czeskiej Szwajcarii / HZS Ústeckého kraje / Twitter

Czescy strażacy mieli nadzieję, ze ogień uda się ugasić już wczoraj, ale silny wiatr pokrzyżował ich plany i przeniósł pożar na nowe tereny. Wieczorem trzeba było ewakuować niemal stu mieszkańców wsi Wysokie Lipie, która była zagrożona przenoszącymi się płomieniami.

Walka z pożarem trwała przez całą noc - strażacy gasili niewielkie zarzewia w skałach powyżej Hreńska, udało się także utrzymać ogień na tyle daleko od wsi Janov, że nie trzeba było ewakuować jej mieszkańców.

W sumie z terenów objętych pożarem ewakuowano 450 osób.

W tej chwili płonie pas lasu o szerokości dwóch i długości pięciu kilometrów.

Od wczoraj w akcji polski śmigłowiec

Polski śmigłowiec Black Hawk przyleciał wczoraj wieczorem i od razu przystąpił do akcji. Jak podają czeskie media, do zapadnięcia zmroku wykonał kilkanaście lotów ze specjalnym zbiornikiem, który zabiera trzy tysiące litrów wody. Z policyjnego śmigłowca zrzucili na płonący las 120 ton wody - poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

Polacy są pierwszą zagraniczną ekipą wspierającą Czechów w walce z ogniem. Wczoraj po południu wylecieli z Warszawy policyjnym śmigłowcem S-70i Black Hawk. Maszyna jest wyposażona w specjalny zbiornik na wodę tzw. Bambi Bucket o pojemności około 3 tys. litrów.



W skład grupy ratowniczej wchodzi załoga policyjnego śmigłowca oraz trzech strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dzisiaj na miejsce maja dolecieć jeszcze śmigłowiec ze Słowacji i dwa samoloty gaśnicze z Włoch.

Pożar na terenie Parku Narodowego Czeska Szwajcaria Bartosz Styrna / RMF FM

Nie wiadomo, co z główną atrakcją parku

Strażacy i pracownicy parku nie wiedzą, w jakim stanie jest obecnie największa atrakcja Czeskiej Szwajcarii - kamienny most, należący do największych w Europie. Podejrzewa się, że pod wpływem gorąca mógł popękać piaskowiec, z którego została wykonana przeprawa.



Policja zamknęła drogi dojazdowe do Parku Narodowego Czeska Szwajcaria. Najprawdopodobniej na terenie całego kraju (województwa) usteckiego na północnym zachodzie Czech zostanie wprowadzony dziś dwutygodniowy zakaz wstępu do lasów. Władze obawiają się, że przy wysokich temperaturach i suszy nieuwaga odwiedzających lasy mogłaby doprowadzić do powstania nowych pożarów, a na walkę z nimi nie byłoby już sił ani środków.