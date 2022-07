Dramatyczna walka z ogniem w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria na północnym zachodzie Czech. Strażacy w nocy ewakuowali około 50 osób ze wsi Hrzensko mieszkających na prawym brzegu rzeki Kamenice oraz obóz letni dla dzieci z Niemiec. Musiano zrezygnować z walki o ocalenie wsi Mezna.

Dym z ogromnego pożaru można zobaczyć w innych częściach kraju. Z Hrzenska już wczoraj ewakuowano kilkudziesięciu turystów.

Walka z pożarem trwała całą noc. Strażacy zmienili taktykę w porównaniu do poprzedniej nocy, gdy zespoły straży pożarnej wycofano po zmroku, koncentrując się na monitorowaniu źródeł ognia. We wtorek walczono z pożarem przez całą noc, starając się ochronić przed płomieniami zagrożone budynki. W godzinach nocnych zawieszono jedynie loty śmigłowców oraz samolotu gaśniczego.



W nocy na miejsce ściągnięto dodatkowe zespoły straży pożarnej z innych części kraju. Minister spraw wewnętrznych Czech Vit Rakuszan, który we wtorek ma uczestniczyć w pracach lokalnego sztabu kryzysowego, zwrócił się do władz Słowacji z prośbą o pomoc.



Pożar lasów w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria wybuchł w niedzielę rano w trudno dostępnym, skalnym terenie. W poniedziałek wieczorem Rakuszan informował, że żywioł rozprzestrzenił się na obszarze o powierzchni ok. 300 hektarów. Nie było informacji o rannych mieszkańcach lub strażakach w rejonie objętym pożarami.