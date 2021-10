​Najbogatszy człowiek Meksyku, Carlos Slim Helu zawarł porozumienie z władzami stolicy ws. odbudowy częściowo zniszczonej linii metra - podała w środę jego firma budowlana Grupo Carso. W maju doszło do zawalenia się wiaduktu metra, a w katastrofie zginęło 26 osób.

Do katastrofy doszło w maju / Carlos Ramirez / PAP/EPA

Grupo Carso, która uczestniczyła niegdyś w budowie linii metra, zamierza nie tylko zrekonstruować zawalony wiadukt, ale także wzmocnić wszystkie inne fragmenty tej linii, które biegną nad ziemią, na pylonach, by odpowiadały standardom bezpieczeństwa w regionie, gdzie notuje się dużą aktywność sejsmiczną.

W oświadczeniu adresowanym do meksykańskiej giełdy Grupa Carso zaznaczyła, że sfinansowanie odbudowy 12. linii metra "nie oznacza, że firma ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za majową katastrofę i że się do niej poczuwa". Podkreślono też, że inwestycja nie wpłynie znacząco na stan finansów grupy.



Warto zauważyć, że środową deklarację firmy należącej Helu - podkreśla Associated Press - poprzedziło oświadczenie prokuratury miasta Meksyk, która zapowiedziała, że "będzie domagać się pociągnięcia do odpowiedzialności dziesięciu osób i firm, które w fazie projektowej bądź wykonawczej dopuściły się zaniedbań".

Prokuratorzy zaznaczyli, że będą domagać się odszkodowań zarówno dla miasta Meksyk, jak i rodzin ofiar oraz osób rannych.



W oświadczeniu Grupy Carso czytamy, że wewnętrzne dochodzenie ws. zawalenia się wiaduktu, "przyniosło inne wnioski" niż konkluzje śledczych, które wskazywały na wyraźne błędy konstrukcyjne i użycie niewłaściwych materiałów, ale nie wskazano, na czym opierają się różnice. Grupa zadeklarowała jednocześnie, że wypłaci rekompensaty ofiarom i stolicy.





Potencjalne problemy z metrem były już wcześniej zgłaszane

Już kilka lat temu niektóre firmy podwykonawcze zaangażowane w budowę wiaduktów dla metra wskazywały, że ciężar zastosowanych materiałów przekracza normy i zanadto obciąża konstrukcję - przypomina Associated Press.



Dwunasta linia metra kosztowała łączne 1,3 mld dolarów. Wybudowano ją w latach 2010-2012, gdy obecny minister spraw zagranicznych Marcelo Ebrard - uważany za potencjalnego następcę prezydenta Adresa Manueal Lopeza Obradora - pełnił obowiązki mera miasta Meksyk.



W 2014 r. po 17 miesiącach użytkowania linia została okresowo zamknięta dla przeprowadzenia remontu. Po ponownym uruchomieniu linii w maju doszło do zawalenia się wiaduktu. Uszkodzony odcinek pozostaje wyłączony z ruchu od maja br.



Metro w stolicy Meksyku należy do najczęściej używanych na świecie. Codziennie korzysta z niego ok. 6 milionów mieszkańców.