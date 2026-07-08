RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Nagły zwrot na szczycie NATO. Donald Trump nakazał całkowitą blokadę handlu z tym krajem

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 lipca (11:21)

Prezydent USA Donald Trump nakazał amerykańskiemu sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi wstrzymać wszelki handel z Hiszpanią. Swoją decyzję ogłosił na trwającym w Ankarze szczycie NATO.

Nagły zwrot na szczycie NATO. Donald Trump nakazał całkowitą blokadę handlu z tym krajem
Pedro Sanchez i Donald Trump, zdj. YOAN VALAT / POOL /PAP/EPA
  • Donald Trump podczas szczytu NATO w Ankarze nakazał natychmiastowe wstrzymanie wymiany handlowej z Hiszpanią.
  • Jak na ten radykalny krok odpowiedział Madryt?
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Donald Trump, przemawiając obok sekretarza generalnego NATO Marka Rutte na rozpoczęciu szczytu w Ankarze, powiedział, że nie chce prowadzić żadnych interesów z Hiszpanią. Nazwał Madryt „okropnym partnerem” Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Trump wielokrotnie krytykował Hiszpanię za to, że nie zgodziła się na nowy cel wydatków obronnych NATO wynoszący 5 proc. PKB. Władze odmówił też wydania USA pozwolenia na korzystanie z przestrzeni powietrznej lub baz na swoim terytorium w wojnie z Iranem. Stany Zjednoczone mają dwie ważne bazy wojskowe w Hiszpanii: Naval Station Rota i Moron Air Base. 

„Są beznadziejni, to źli ludzie”

Hiszpania na nic się nie zgadza – powiedział dziś Trump do Rutte. 

Nie chcę z nimi robić żadnego handlu, dobrze? – dodał, zwracając się do Bessenta. Sekretarz skarbu USA odpowiedział: „Tak, proszę pana”. 

Zrób to natychmiast, nawet z nimi nie rozmawiajcie. Są beznadziejni. To źli ludzie – dodał prezydent USA. 

Zarabiają na nas tak dużo pieniędzy, a my sprawimy, że zarobią dużo mniej. Nie chcę z nimi żadnych interesów – stwierdził. 

Reakcja Madrytu na oświadczenie Trumpa

Na najnowszą wypowiedź Donalda Trumpa o zawieszeniu handlu zareagowało już biuro premiera Hiszpanii Pedro Sancheza. Jak stwierdzono, traktuje tę sprawę jako zwykłą sprawę. W oświadczeniu biura zapewniono, że dwustronne relacje między USA a Hiszpanią są korzystne dla obu krajów, zarówno w handlu, jak i w obronie. „Nasz kraj cieszy się doskonałymi relacjami społecznymi, kulturowymi i gospodarczymi z USA, nie zamierzamy tego zmieniać” – dodano. 

"Sukcesy na miarę możliwości jakie tworzy Trump". Dalsze ustalenia podczas szczytu NATO
Czas: 11:12
Źródło: RMF24
Tagi: USA Donald Trump Hiszpania

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: