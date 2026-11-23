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Za wtargnięcie rakiet w polską przestrzeń powietrzną odpowiada Rosja – podkreślił w poniedziałek w Berlinie sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Urzędnik ocenił, że był to niebezpieczny incydent i trzeba sprawdzić, czy wywołano go celowo. Rutte pochwalił współpracę rządu i prezydenta RP w sprawach bezpieczeństwa.

Na zdjęciu ilustracyjnym miejsce upadku rakiety w Nowym Lipowcu i sekretarz generalny NATO Mark Rutte (fot. Wojtek Jargiło/HANNIBAL HANSCHKE)

Na zdjęciu ilustracyjnym miejsce upadku rakiety w Nowym Lipowcu i sekretarz generalny NATO Mark Rutte (fot. Wojtek Jargiło/HANNIBAL HANSCHKE) / PAP/EPA

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte, przemawiając w poniedziałek podczas sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Berlinie, odniósł się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, do którego doszło w piątek 20 listopada. Ocenił je jako „niebezpieczny incydent” i wskazał, że odpowiedzialność za jego źródło ponosi Rosja.

Podkreślił jednocześnie, że właściwe instytucje muszą wyjaśnić, czy wtargnięcie obiektów nad terytorium Polski było zamierzone.

Rutte zwrócił też uwagę na współdziałanie premiera Donalda Tuska oraz prezydenta Karola Nawrockiego w kwestiach związanych z obronnością. Jak ocenił, mimo politycznych sporów wewnątrz kraju, w sprawach bezpieczeństwa narodowego polskie władze prezentują wspólne stanowisko.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe, stoicie (...) ramię w ramię – ocenił.

Holender uważa, że należałoby znaleźć mocniejsze określenie dla działań Rosji wymierzonych w państwa Sojuszu, w tym aktów sabotażu, cyberataków oraz naruszeń przestrzeni powietrznej. Jego zdaniem słowo „hybrydowe” brzmi w tym kontekście zbyt łagodnie.

Rutte: Rosyjskie żądania z 2021 roku są nie do przyjęcia

Szef NATO odniósł się także do rosyjskich postulatów z końca 2021 roku. Moskwa żądała wówczas m.in. ograniczenia dalszego rozszerzania NATO oraz wycofania wojsk i infrastruktury Sojuszu z państw, które dołączyły do niego po 1997 roku.

Rutte podkreślił, że propozycje sprowadzające się do cofnięcia NATO do granic sprzed rozszerzenia są nieakceptowalne.

W NATO nie ma nikogo, kto uważałby to za dobry pomysł – powiedział w poniedziałek.

Jak zaznaczył, o rozmieszczeniu sił Sojuszu mogą decydować wyłącznie państwa należące do NATO, a nie kraje spoza organizacji. Według „New York Timesa” i innych mediów Rosja miała ponowić podobne żądania podczas rozmów z USA w Abu Zabi, które odbyły się 10 i 11 listopada.

Mark Rutte oświadczył w sobotę w Warszawie, że NATO będzie bronić każdego centymetra polskiego terytorium.

Mark Rutte w Warszawie: Gwarantuję, że NATO będzie bronić każdego cala waszego terytorium "Gwarantuję, że NATO będzie bronić każdego cala Waszego terytorium" - zapewniał sekretarz generalny Sojusz Mark Rutte podczas wizyty w Warszawie. Szef NATO określił wczorajsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej mianem…

Trzy rosyjskie rakiety rozbiły się w Polsce

W nocy z czwartku na piątek, w trakcie jednego z większych rosyjskich uderzeń na zachodnią Ukrainę, trzy obiekty znalazły się w przestrzeni powietrznej południowo-wschodniej Polski. Spadły w Nowym Lipowcu w województwie lubelskim oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu. Później ustalono, że były to rosyjskie pociski manewrujące Ch-101.

Po tym zdarzeniu wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział zwrócenie się do sekretarza generalnego NATO o dodatkowe siły i środki dla operacji Eastern Sentry, czyli Wschodnia Straż. Jej zadaniem jest zwiększenie ochrony wschodniej flanki Sojuszu.

W poniedziałek sprawą naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ma zająć się Rada Północnoatlantycka w Brukseli – najważniejszy organ decyzyjny NATO. Polskę podczas spotkania będzie reprezentował wiceszef MON Paweł Zalewski.

Polska przedstawi w poniedziałek NATO konkretne propozycje wzmocnienia obrony powietrznej „Polska przedstawi w poniedziałek w kwaterze głównej NATO w Brukseli konkretne propozycje wzmocnienia obrony powietrznej wschodniej flanki Sojuszu” – przekazał RMF FM wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. To reakcja na wtargnięcie w polską…

Analityk „Daily Telegraph” ds. zagranicznych Adrian Blomfield ocenił, że reakcja NATO na incydent w Polsce pokazuje kruchość sojuszu i może zachęcić Rosję do eskalacji. Blomfield uważa, że fakt, iż Polska nie zdecydowała się na uruchomienie art.4 traktatu NATO i zwołanie formalnych konsultacji (co stało się we wrześniu ub.r., gdy naszą granicę masowo przekroczyły rosyjskie drony), jest „uderzające”. Zdaniem autora ostrożność nie jest w pewnym sensie zaskoczeniem, bo zwołanie konsultacji mogłoby ujawnić podziały wewnątrz Sojuszu, a prezydent USA Donald Trump raczej odmówiłby współpracy. Ekspert podkreśla, że Trump jeszcze przed piątkowymi zdarzeniami bagatelizował poprzednie naruszenia polskiego obszaru powietrznego, nazywając je pomyłką.