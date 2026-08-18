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Rosja ma prawo uważać dostarczanie przez Wielką Brytanię wojskom ukraińskim dronów używanych do ataków na cele na jej terytorium za bezpośredni udział w wojnie - oświadczył we wtorek rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

W minioną sobotę dziennik „The Times” podał, że Ukraina po raz pierwszy użyła dronów brytyjskiej produkcji do ataków dalekiego zasięgu na cele na terytorium Rosji. W następstwie tej informacji rosyjska ambasada w Londynie oświadczyła, że „im większe zaangażowanie Londynu w konflikt” i im większe wsparcie dla Ukrainy, „tym wyższą cenę za to zapłaci”.

Moskwa ostrzega Wielką Brytanię. Ławrow nie przebierał w słowach

Zareagował także minister spraw zagranicznych Rosji Siergij Ławrow.

Wiecie, żal mi Wielkiej Brytanii, jeśli będzie trzymać się Ukrainy do samego końca. (Władimir Putin) ostrzegł, że mamy prawo do działania w dowolnej części oceanów świata, jeśli ktokolwiek naruszy nasze interesy lub naszą własność - powiedział rosyjski dyplomata, którego słowa przekazała agencja Interfax.

Dodał również, że Rosja „ma prawo postrzegać dumnie ogłoszony bezpośredni udział brytyjskich sił rakietowych w atakach na Federację Rosyjską jako udział w wojnie, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami”.

Reakcja Londynu: Będziemy stać przy Ukrainie

Z kolei brytyjski premier Andy Burnham, odnosząc się do ostrzeżeń ambasady Rosji, zapewnił we wtorek, że wsparcie dla Ukrainy pozostaje stuprocentowe, a Londyn nadal będzie stać przy Ukrainie w chwili próby.