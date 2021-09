Parlament Europejski przegłosował ogromną większością głosów rezolucję w sprawie "wolności mediów i pogarszającej się sytuacji praworządności w Polsce". Za głosowało 502 posłów, przeciwko 149, a 36 wstrzymało się od głosu.

Zdjęcie ilustracyjne / Roses Nicolas/ABACA /

Rezolucja nie jest wiążąca prawnie, ale to presja na Komisję Europejską, z którą ta instytucja musi się liczyć.



Parlament Europejski apeluje więc do komisji, aby zatwierdziła polski Krajowy Plan Odbudowy tylko wtedy, gdy władze w Warszawie wdrożą wszystkie orzeczenia TSUE.



PE wywa komisję do dalszego odrzucania wniosków o unijne finansowanie tych regionów w Polsce, które przyjęły uchwały o tzw. strefach wolnych od LGBT. Krytykuje przyjęty przez Sejm projekt tzw. lex TVN i nazywa go atakiem na pluralizm mediów.



Parlament Europejski wzywa także premiera Mateusza Morawieckiego, by nie kwestionował nadrzędności prawa unii nad krajowym i wycofał swój wniosek w tej sprawie Trybunału Konstytucyjnego.