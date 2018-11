Na 426 stronach swojej autobiografii Michelle Obama pisze między innymi, czego nigdy nie wybaczy Donaldowi Trumpowi, o swoim nowym życiu w Waszyngtonie, o poronieniu i córkach, które przyszły na świat dzięki metodzie in vitro. "Becoming" dziś trafi do księgarni w Stanach Zjednoczonych.

REKLAMA