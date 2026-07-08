Meta pozwala na wykorzystanie twoich zdjęć z Instagrama w tworzeniu obrazów AI

RMF24

Nowa funkcja wprowadzona przez Meta sprawia, że zdjęcia z publicznych kont na Instagramie mogą być wykorzystywane do generowania obrazów przez sztuczną inteligencję. Użytkownicy, którzy nie chcą, by ich wizerunek był używany w ten sposób, muszą samodzielnie wyłączyć tę opcję w ustawieniach aplikacji.

Meta, właściciel Instagrama, ogłosiła wdrożenie swojego pierwszego modelu generowania obrazów AI – Muse Image. Nowa technologia została zintegrowana bezpośrednio z aplikacją Instagram, umożliwiając użytkownikom tworzenie spersonalizowanych grafik na podstawie zdjęć z publicznych profili.

Każdy, kto posiada publiczne konto na Instagramie, automatycznie zgadza się na wykorzystanie swoich zdjęć przez AI. Wystarczy, że ktoś oznaczy nazwę użytkownika w poleceniu dla Meta AI, a system może wygenerować nowy obraz z wykorzystaniem zdjęć tej osoby. Meta reklamuje tę funkcję jako sposób na personalizację grafik, zaproszeń czy kreatywnych projektów.

Jak się wypisać? Instrukcja krok po kroku

Aby zablokować możliwość używania swoich zdjęć przez AI, nie trzeba przechodzić na konto prywatne. Wystarczy wejść w ustawienia Instagrama, wybrać zakładkę „Udostępnianie i ponowne użycie”, a następnie wyłączyć opcję „Pozwól ludziom używać Twoich treści na Instagramie i w funkcjach AI Meta” zarówno dla postów, jak i relacji.

Meta nie informuje użytkowników, gdy ich zdjęcia zostaną wykorzystane przez AI do stworzenia nowych obrazów. Co więcej, nawet po wyłączeniu tej funkcji, obrazy już wygenerowane z użyciem naszych zdjęć nie zostaną usunięte. Firma podkreśla, że zmiana ustawień dotyczy tylko przyszłych działań.

Jak podaje „The Wire”, użytkownicy zwracają uwagę, że domyślne włączenie tej opcji i brak powiadomień o wykorzystaniu prywatnych zdjęć budzi poważne wątpliwości dotyczące prywatności.

Podobne praktyki stosują już inne firmy technologiczne, jednak coraz częściej pojawiają się głosy, że użytkownicy powinni mieć większą kontrolę nad tym, jak ich dane są wykorzystywane przez sztuczną inteligencję.