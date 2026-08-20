Media: Kuriozalne okoliczności zatrzymania podejrzanego o wysadzenie Nord Stream

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Wołodymyr Żurawlow, obywatel Ukrainy podejrzany w sprawie wysadzenia gazociągów Nord Stream we wrześniu 2022 roku, został zatrzymany w Chorwacji podczas... kręcenia filmu o sabotażu gazociągu - informuje niemiecki portal LTO. W ubiegłym roku mężczyzna wpadł w ręce polskich służb, ale wówczas Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił ekstradycji Ukraińca do Niemiec.

W środę w mieście Pula na zachodzie Chorwacji zatrzymano Wołodymyra Żurawlowa, Ukraińca podejrzanego ws. wysadzenia gazociągów Nord Stream.

Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe. Ukraińca zatrzymano pod koniec września 2025 roku w Polsce, ale miesiąc później Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania go Niemcom, uchylając mu areszt i nakazując niezwłoczne zwolnienie go.

W komentarzu dla Polskiej Agencji Prasowej mec. Tymoteusz Paprocki, obrońca Wołodymyra Żurawlowa w polskim procesie, zdementował plotki, by jego klient przebywał w Chorwacji na wakacjach. Nie znam powodów, dla których tam się udał, ale zakładam, że musiały być one istotne i ważne - powiedział.

Zatrzymany podczas kręcenia filmu?

Choć dotychczas oficjalnie nie podano, dlaczego Wołodymyr Żurawlow pojechał do Chorwacji, rąbka tajemnicy uchyla niemiecki portal LTO. Ukrainiec miał wpaść w ręce służb podczas... kręcenia filmu o sabotażu gazociągu.

LTO pisze, że chodzi o film „Snake Island”. W rolach głównych występują Sean Penn i Adrien Brody, a reżyserem jest Doug Liman, znany z pracy nad filmami o Jasonie Bourne'ie.

„Snake Island” kręcono początkowo w Zagrzebiu, stolicy Chorwacji, ale później ekipa filmowa przeniosła się do nadmorskiego miasta Pula - prawdopodobnie po to, by pracować nad scenami nurkowania.

LTO nie precyzuje, jaką konkretnie pracę Żurawlow wykonywał na planie. Należy podkreślić, że nie ma żadnego innego potwierdzenia zatrzymania mężczyzny podczas produkcji filmu.

Eksplozje gazociągu Nord Stream

Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku (ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie) na głębokości około 80 metrów, na dnie Morza Bałtyckiego.

Wołodymyr Żurawlow jest drugim podejrzanym w sprawie sabotażu gazociągu Nord Stream, którego zatrzymano. Drugim jest Serhij K., również obywatel Ukrainy, który podejrzany jest o przewodzenie grupie odpowiedzialnej za wysadzenie Nord Stream. Został zatrzymany we Włoszech w 2025 roku, a kilka miesięcy później lokalny sąd zezwolił na jego ekstradycję do Niemiec.

Sam Wołodymyr Żurawlow twierdzi, że nie miał nic wspólnego z sabotażem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w Ukrainie.