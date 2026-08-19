Ukrainiec podejrzany o wysadzenie Nord Stream zatrzymany w Chorwacji

RMF24

W Puli na zachodzie Chorwacji ujęty został obywatel Ukrainy podejrzany w sprawie wysadzenia gazociągu Nord Stream w 2022 roku - poinformowała prokuratura federalna Niemiec w Karlsruhe. Mężczyznę zatrzymano na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

W komunikacie prokuratury napisano, że aresztowany, określany jako Wołodymyr Z., jest wyszkolonym nurkiem. Jest podejrzany o spowodowanie eksplozji, sabotaż oraz zniszczenie infrastruktury.

Z. zostanie przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym - przekazano.