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Ukrainiec podejrzany o wysadzenie Nord Stream zatrzymany w Chorwacji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 19 sierpnia (11:53)

W Puli na zachodzie Chorwacji ujęty został obywatel Ukrainy podejrzany w sprawie wysadzenia gazociągu Nord Stream w 2022 roku - poinformowała prokuratura federalna Niemiec w Karlsruhe. Mężczyznę zatrzymano na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Ukrainiec podejrzany o wysadzenie Nord Stream zatrzymany w Chorwacji
Zatrzymano podejrzanego ws. wysadzenia gazociągu Nord Stream /RMF FM

W komunikacie prokuratury napisano, że aresztowany, określany jako Wołodymyr Z., jest wyszkolonym nurkiem. Jest podejrzany o spowodowanie eksplozji, sabotaż oraz zniszczenie infrastruktury.

Z. zostanie przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym - przekazano.

Wkrótce więcej informacji.


Źródło: RMF24/PAP
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