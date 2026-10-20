Pierwsze od miesięcy zdjęcia Aung San Suu Kyi. Król Karol III przesłał jej paczkę

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Władze Mjanmy opublikowały pierwsze od dwóch miesięcy zdjęcia Aung San Suu Kyi, przebywającej w areszcie domowym laureatki Pokojowej Nagrody Nobla. Fotografie przedstawiają 81-letnią polityczkę w towarzystwie urzędników, którzy przekazali jej przesyłkę od króla Wielkiej Brytanii Karola III.

Aung San Suu Kyi podczas spotkania z urzędnikami, którzy przekazali jej paczkę od króla Karola III (fot: HANDOUT)

Aung San Suu Kyi podczas spotkania z urzędnikami, którzy przekazali jej paczkę od króla Karola III (fot: HANDOUT) / AFP/East News

Według oficjalnego komunikatu, przedstawiciele ministerstwa spraw wewnętrznych dostarczyli Aung San Suu Kyi dwie książki, zapieczętowaną kopertę oraz korespondencję dyplomatyczną od brytyjskiego monarchy. Spotkanie miało trwać zaledwie 10 minut, a miejsce jego przeprowadzenia nie zostało ujawnione. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie skomentowało, czy jego dyplomaci mieli możliwość osobistego przekazania paczki.

Agencja AFP, która zweryfikowała autentyczność zdjęć, poinformowała, że przekazane książki dotyczyły gleboznawstwa. Wybór ten może nie być przypadkowy – Karol III znany jest z zamiłowania do ekologii i ogrodnictwa. Przesyłka od brytyjskiego monarchy może mieć więc symboliczne znaczenie, zwłaszcza w kontekście relacji między Wielką Brytanią a Mjanmą, która była jej kolonią.

Publikacja zdjęć Aung San Suu Kyi następuje na kilka tygodni przed szczytem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) w Manili. Według analityków, może to być próba ocieplenia wizerunku wojskowego reżimu, który od czasu zamachu stanu w 2021 roku jest izolowany na arenie międzynarodowej. Państwa ASEAN mają podczas listopadowego szczytu zdecydować, czy przedstawiciele Mjanmy będą mogli powrócić do udziału w obradach organizacji.

Kim jest Aung San Suu Kyi?

Aung San Suu Kyi, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 1991 roku, przez lata była symbolem walki o wolność i demokrację w Mjanmie.

Po obaleniu jej demokratycznie wybranego rządu w 2021 roku została uwięziona i oskarżona o szereg przestępstw, które – zdaniem obrońców praw człowieka – zostały sfabrykowane przez wojskową juntę. W kwietniu tego roku polityczka została przeniesiona z więzienia do aresztu domowego w Naypyidaw.

Rodzina Aung San Suu Kyi mieszka obecnie w Wielkiej Brytanii. Społeczność międzynarodowa od lat apeluje o jej uwolnienie i przywrócenie demokracji w Mjanmie.