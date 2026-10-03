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Łotysze zagłosowali „za bezpieczeństwem”. Rządzący mogą odtrąbić sukces

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 października (19:40) Aktualizacja: Dzisiaj, 3 października (20:55)

Rządząca Zjednoczona Lista premiera Andrisa Kulberga wygrała sobotnie wybory parlamentarne na Łotwie - wynika z badania exit poll, na które powołuje się agencja Reutera. Ugrupowanie miało zdobyć 35,6 proc. głosów; druga była prawicowo-populistyczna Łotwa na Pierwszym Miejscu z poparciem 11,3 proc.

Łotysze zagłosowali „za bezpieczeństwem”. Rządzący mogą odtrąbić sukces
Łotwa: Wyniki exit poll wskazują na wygraną partii rządzącej Zjednoczona Lista w wyborach parlamentarnych (fot. VALDA KALNINA) /PAP/EPA

Z wyników badania exit poll zrealizowanego przez łotewskiego nadawcę publicznego LSM wynika, że centrowa partia rządząca Zjednoczona Lista wygrywa z rezultatem 35,6 proc. głosów. Na drugiej pozycji jest prawicowo-populistyczna Łotwa na Pierwszym Miejscu (LPV) z 11,3 proc.

Ludzie zagłosowali za bezpieczeństwem - powiedział w wieczornym programie telewizji LTV premier Łotwy Andris Kulbergs, komentując wyniki exit poll. Szef łotewskiego rządu przyznał, że wyborcy darzą go ogromnym zaufaniem i jednocześnie zastanawiają się, w jakim kraju przyjdzie żyć ich dzieciom.

Polityk objął urząd na około cztery miesiące przed wyborami po tym, jak po incydencie z ukraińskimi dronami, które wtargnęły w przestrzeń Łotwy, upadł rząd Eviki Siliny.

Jej centrowa partia Nowa Jedność (JV) - według sondażu opublikowanego po zamknięciu lokali - miałaby zebrać tylko 6,7 proc. głosów. Łącznie do parlamentu mogłoby wejść sześć partii.

Łotysze mogli głosować w dowolnym lokalu

W wyborach do jednoizbowego parlamentu Łotwy, składającego się ze 100 posłów, startowało 1428 kandydatów z 14 partii.

Wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 8:00 i zamknęły się o godz. 20:00 czasu lokalnego (godz. 7:00-19:00 czasu polskiego), po czym rozpoczęło się ręczne liczenie głosów.

Głosować można było w dowolnym z 933 lokali w kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wybory parlamentarne Łotwa
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