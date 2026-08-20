Łotwa zestrzeliła ukraińskiego drona. Maszyna zboczyła z kursu przez rosyjskie zakłócenia

RMF24

Ukraiński dron, który 14 sierpnia znalazł się w przestrzeni powietrznej Łotwy, został zestrzelony na północnym wschodzie kraju przez włoskie myśliwce patrolujące niebo nad państwami bałtyckimi. Według łotewskich sił zbrojnych bezzałogowiec najprawdopodobniej zboczył z kursu w wyniku działania rosyjskich środków walki elektromagnetycznej.

Maszyna została zniszczona w rejonie miejscowości Rugaji w powiecie Balvi, około 60 kilometrów na północ od Rzeżycy. Jak przekazały łotewskie siły zbrojne, dron wleciał na terytorium kraju od strony Białorusi.

W operacji brały udział włoskie siły powietrzne, które w ramach misji NATO patrolują przestrzeń powietrzną państw bałtyckich.

Łotewskie dowództwo nie podało modelu zestrzelonej maszyny. Wyjaśniono, że szczegóły nie będą ujawniane ze względu na planowane operacje ukraińskich sił zbrojnych.

Według łotewskiej armii rosyjskie systemy walki elektromagnetycznej mogą zakłócać łączność i nawigację bezzałogowców. Takie działania mogą także utrudniać lub uniemożliwiać wykorzystanie precyzyjnego uzbrojenia podczas namierzania celów.

Wrak drona odnaleziono wieczorem 14 sierpnia. Potencjalne ładunki wybuchowe zostały następnie zdetonowane przez saperów.

Atak na rosyjski port. Na Łotwie zestrzelono drona Łotwa ogłosiła w piątek alert dotyczący zagrożenia z powietrza w części wschodnich regionów kraju, znajdujących się przy granicy z Rosją i Białorusią. Tego samego dnia Finlandia czasowo ograniczyła ruch lotniczy i morski we wschodniej części Zatoki…

Kolejny incydent w łotewskiej przestrzeni powietrznej

Był to drugi przypadek w ostatnim czasie, gdy bezzałogowiec nadleciał nad Łotwę zza jej wschodniej granicy i został zestrzelony na terytorium tego państwa.

Po raz pierwszy myśliwce NATO zniszczyły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej 8 czerwca. Wcześniej w tym roku obce bezzałogowce kilkukrotnie naruszały przestrzeń powietrzną Łotwy podczas ukraińskich ataków na cele w Rosji. Maszyny rozbijały się wtedy na niezamieszkanych terenach. W jednym przypadku dron uszkodził infrastrukturę cywilną, w tym puste zbiorniki paliwowe.