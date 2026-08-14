Atak na rosyjski port. Na Łotwie zestrzelono drona

RMF24

Łotwa ogłosiła w piątek alert dotyczący zagrożenia z powietrza w części wschodnich regionów kraju, znajdujących się przy granicy z Rosją i Białorusią. Tego samego dnia Finlandia czasowo ograniczyła ruch lotniczy i morski we wschodniej części Zatoki Fińskiej.

O obu tych decyzjach poinformował Reuters.

Jednocześnie Aleksandr Drozdenko - gubernator obwodu leningradzkiego w Rosji - przekazał, że drony spowodowały uszkodzenia w rejonie rosyjskiego portu Ust-Ługa nad Bałtykiem. To ważny ośrodek eksportu ropy.

Według jego informacji w porcie wybuchł pożar, z którym służby już sobie poradziły. Nikt nie ucierpiał - donosi agencja Reutera. Drozdenko podał, że nad całym obwodem zestrzelono ponad 50 dronów.

Łotewskie siły zbrojne poinformowały z kolei, że w piątek myśliwiec zestrzelił nad Łotwą drona, który naruszył przestrzeń powietrzną państwa. We wpisie łotewskiego ministerstwa obrony na X napisano, że dron znalazł się nad terytorium kraju w wyniku rosyjskich działań z zakresu walki elektronicznej.

Rosja zarzuca Bałtom aktywne wspieranie ukraińskich ataków dronowych na swoją infrastrukturę w obwodzie leningradzkim, czemu ci zaprzeczają.

W państwach bałtyckich dochodziło w przeszłości do upadku ukraińskich dronów zmierzających na Rosję. Co jakiś czas ogłaszane są tam alarmy w związku z zagrożeniem powietrznym i naruszaniem przestrzeni powietrznej, co niekiedy kończy się zestrzeliwaniem dronów.

Port Ust-Ługa

Jak pisze The Moscow Times, Ust-Ługa to największy rosyjski port na Bałtyku i drugi największy port w kraju (po czarnomorskim Noworosyjsku). Medium odnotowuje, iż piątkowy atak ukraińskich dronów na Ust-Ługę jest już szóstym w tym roku. Rosjanie eksportują zeń ropę naftową, naftę, olej opałowy, napędowy i paliwo lotnicze. Według Reutersa, eksport ropy w 2025 r. wyniósł ok. 700 tys. baryłek dziennie. Ust-Ługa i bałtycki Primorsk odpowiadają razem za ok. 40 proc. całego rosyjskiego eksportu ropy drogą morską.