F-16 użył działka pokładowego. Groźny incydent na Morzu Czarnym

RMF24

Rumuńskie siły powietrzne zneutralizowały na Morzu Czarnym bezzałogowiec, który zbliżył się do infrastruktury projektu gazowego Neptun Deep. Maszyna miała być wypełniona materiałami wybuchowymi. Do jej zniszczenia użyto myśliwca wielozadaniowego F-16.

Minister obrony Rumunii Radu Dinel Miruță przekazał w czwartek, że dron morski wykryto około 80 kilometrów na wschód od Konstancy, w pobliżu platformy wydobywającej gaz ziemny.

Według szefa resortu obrony w Bukareszcie, bezzałogowiec dryfował w odległości zaledwie kilkuset metrów od instalacji. Dron był załadowany materiałami wybuchowymi i nie pochodził z Ukrainy - podkreślono.

Decyzję o zniszczeniu obiektu podjęto ze względu na zagrożenie dla pracowników i infrastruktury krytycznej. W rejonie instalacji przebywać miało kilkaset osób.

Dron został zneutralizowany przez rumuński myśliwiec wielozadaniowy F-16, który użył działka pokładowego. Na miejsce skierowano także zespół saperów. Ma on potwierdzić, że zagrożenie zostało całkowicie usunięte.

Zdjęcie drona morskiego opublikował w mediach społecznościowych prezydent Rumunii Nicușor Dan, pisząc, że „z całą stanowczością potępia eskalację nieodpowiedzialnych incydentów ze strony Federacji Rosyjskiej”.

Kolejny incydent w pobliżu Neptun Deep

To nie pierwszy taki przypadek w ostatnich dniach. Portal Romania Insider informował, że w ubiegłym tygodniu w rumuńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym zestrzelono dwa rosyjskie drony typu Gerbera. One również znajdowały się w pobliżu instalacji związanych z projektem Neptun Deep.

Rumunia od miesięcy informuje o naruszeniach swojej przestrzeni powietrznej i wód terytorialnych. Incydenty wiązane są przede wszystkim z rosyjskimi atakami na ukraińskie porty nad Morzem Czarnym.

Do kolejnego tego typu incydentu doszło w nocy ze środy na czwartek. Podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się w niezamieszkanej części okręgu Tulcza.