Łotwa wybrała władze. To może być najlepszy wynik w historii

Frekwencja wyniosła 51,8 proc. i była najniższa w wyborach parlamentarnych na Łotwie od odzyskania przez ten kraj niepodległości w 1990 r. - wynika z danych Centralnej Komisji Wyborczej (CVK).
Liczenie głosów oddanych w lokalach wyborczych zostało zakończone, jednak trwa w 30 komisjach liczących głosy oddane drogą korespondencyjną.
Kto zasiądzie w parlamencie Łotwy?
Za AS uplasowała się prawicowo-populistyczna partia Łotwa na Pierwszym Miejscu (LPV), która uzyskała 13,08 proc. głosów, a na trzecim - odwołujący się do rosyjskiej mniejszości sojusz Władza Suwerenna/Nowi Łotysze – 11,69 proc.
Do parlamentu wejdą też: prawicowe Zjednoczenie Narodowe z wynikiem 8,95 proc., soclajdemokratyczni Postępowi – 7,73 proc. oraz centroprawicowa, proeuropejska Nowa Jedność – 6,35 proc. Związek Zielonych i Rolników (ZZS) pozostaje poniżej 5-procentowego progu wyborczego z poparciem 4,46 proc.
42 mandaty dla AS?
Według obecnych wyliczeń AS przypadną 42 mandaty, LPV - 17, Władzy Suwerennej/Nowym Łotyszom – 14, Zjednoczeniu Narodowemu - 11, Postępowym - dziewięć, a Nowej Jedności - siedem.
Jeśli ostateczny wynik AS się potwierdzi, będzie najlepszym w historii rezultatem osiągniętym przez jedno ugrupowanie w wyborach do Saeimy; dotychczasowy rekord należał do partii Łotewska Droga, która w 1993 r. zdobyła 36 mandatów.