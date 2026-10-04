Łotwa wybrała władze. To może być najlepszy wynik w historii

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Premier Andris Kulbergs triumfuje. Jego centrowy sojusz Zjednoczona Lista (AS) wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie z wynikiem 35,34 proc. po przeliczeniu ponad 95 proc. głosów. AS może zdobyć 42 ze 100 mandatów, co byłoby najlepszym wynikiem w historii wyborów parlamentarnych w kraju.

Premier Łotwy Andris Kulbergs z synem po głosowaniu w wyborach, fot. Valda Kalnina

Premier Łotwy Andris Kulbergs z synem po głosowaniu w wyborach, fot. Valda Kalnina / PAP/EPA

Frekwencja wyniosła 51,8 proc. i była najniższa w wyborach parlamentarnych na Łotwie od odzyskania przez ten kraj niepodległości w 1990 r. - wynika z danych Centralnej Komisji Wyborczej (CVK).

Liczenie głosów oddanych w lokalach wyborczych zostało zakończone, jednak trwa w 30 komisjach liczących głosy oddane drogą korespondencyjną.

Kto zasiądzie w parlamencie Łotwy?

Za AS uplasowała się prawicowo-populistyczna partia Łotwa na Pierwszym Miejscu (LPV), która uzyskała 13,08 proc. głosów, a na trzecim - odwołujący się do rosyjskiej mniejszości sojusz Władza Suwerenna/Nowi Łotysze – 11,69 proc.

Do parlamentu wejdą też: prawicowe Zjednoczenie Narodowe z wynikiem 8,95 proc., soclajdemokratyczni Postępowi – 7,73 proc. oraz centroprawicowa, proeuropejska Nowa Jedność – 6,35 proc. Związek Zielonych i Rolników (ZZS) pozostaje poniżej 5-procentowego progu wyborczego z poparciem 4,46 proc.

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42 mandaty dla AS?

Według obecnych wyliczeń AS przypadną 42 mandaty, LPV - 17, Władzy Suwerennej/Nowym Łotyszom – 14, Zjednoczeniu Narodowemu - 11, Postępowym - dziewięć, a Nowej Jedności - siedem.

Jeśli ostateczny wynik AS się potwierdzi, będzie najlepszym w historii rezultatem osiągniętym przez jedno ugrupowanie w wyborach do Saeimy; dotychczasowy rekord należał do partii Łotewska Droga, która w 1993 r. zdobyła 36 mandatów.