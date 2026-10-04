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Największym błędem Zachodu i Europejczyków jest to, że za bardzo boją się Władimira Putina. On nie jest tak silny, jakim się wydaje - powiedział agencji AFP były premier Rosji Michaił Kasjanow (2000-2004). Jak stwierdził, przywódca nie chce się przyznać, że popełnił błąd, dokonując inwazji na Ukrainę.

Kasjanow: Putin uwierzył w raporty swoich służb

Były premier Rosji za rządów Putina, który opuścił swój kraj w proteście przeciw rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ocenił, że Putin popełnił błąd, do którego nie może się przyznać, decydując się na zaatakowanie sąsiedniego kraju.

Uwierzył w raporty swoich służb, według których Ukraina była słaba - powiedział w rozmowie z francuską agencją prasową w Paryżu podczas konferencji zorganizowanej przez francuską organizację Rosja-Wolność.

Jego zdaniem Putinowi zdaje się obecnie, że wygrywa w wojnie z Ukrainą.

Kasjanow zaapelował także do państw europejskich, aby dostarczyły Ukrainie więcej broni przeciwlotniczej, przewidując zintensyfikowanie przez Rosję ataków zimą.

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W jaki sposób zakończyć wojnę?

Kasjanow od 2022 roku żyje na uchodźstwie w stolicy Łotwy, Rydze. Zdradził, że nadal utrzymuje kontakty z rosyjską elitą. Wszyscy chcą, aby wojna się skończyła. W każdym razie zdecydowana większość - powiedział.

Różnica polega na tym, w jaki sposób miałaby się ona zakończyć: niektórzy chcą, aby wojna skończyła się zwycięstwem, inni chcą porażki Putina, a jeszcze inni chcą po prostu, aby się skończyła niezależnie od wyniku - wyjaśnił.

Rosjanie przyzwyczajeni do trudności

Jednocześnie „nie widzi żadnych oznak chęci do rewolty” w rosyjskim społeczeństwie. Nawet mimo licznych ofiar wojny i wzrostu kosztów życia.

Tłumaczy, że „Rosjanie żyją z wysoką inflacją od 30 lat”, więc przyzwyczaili do trudnych warunków. „W tym państwie, które stało się praktycznie totalitarne, tylko naprawdę duża mobilizacja mogłaby doprowadzić do manifestacji” - przekazał AFP Kasjanow.

Anatolij Kaszpirowski nie żyje. Cała Polska oglądała telewizyjnego „uzdrowiciela” W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski. Sowiecki i rosyjski psychoterapeuta i hipnotyzer był dobrze znany również w Polsce. Jego seanse telewizyjne oglądały przed laty miliony widzów.

„Putin chce, aby ludzie uwierzyli, że jest psychopatą”

Największym błędem Zachodu i Europejczyków jest to, że za bardzo boją się Putina. On nie jest tak silny, jakim się wydaje - powiedział.

Dodał, że Putin chce, aby ludzie „uwierzyli, że jest psychopatą”, kiedy, jego zdaniem, przywódca Rosji jest jedynie „kalkulującym cynikiem”.

Kasjanow powiedział w rozmowie z AFP, że mimo coraz liczniejszych ataków hybrydowych Rosji na państwa europejskie, nie wierzy, że Putin zdecyduje się na otwartą wojnę z Europą.

Jego zdaniem jest jedynie prowokatorem, co potwierdza tylko jego przeszłość w KGB. Dlatego stara się popchnąć Zachód do reakcji, którą będzie mógł przedstawić jako bezpośredni atak wymierzony w Rosję.

Kasjanow był premierem za pierwszej prezydentury Putina w latach 2000-2004. Wcześniej, w latach 1999-2000, piastował stanowisko ministra finansów. Później stał się zagorzałym krytykiem Kremla. Opuścił Rosję w 2022 roku.