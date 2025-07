Lato potrafi dać się we znaki, zwłaszcza gdy marzymy o orzeźwiającej lemoniadzie, a w zamrażarce brakuje miejsca lub przeszkadza uciążliwy szron. Dlatego wybraliśmy TOP5 lodówek z kostkarkami, które błyskawicznie zamienią wodę w kostki lodu — szybciej, niż zdążysz wycisnąć cytrynę.

Lodówka z kostkarką Samsung RH64DG53R3B1EO

Samsung RH64DG53R3B1EO z systemem All-Around Cooling zapewnia idealne warunki przechowywania żywności, dzięki równomiernemu i delikatnemu nawiewowi chłodnego powietrza do każdego zakamarka. Technologia SpaceMax pozwoliła uzyskać aż 628 litrów pojemności, przy zachowaniu smukłych ścianek i doskonałej izolacji. Chłodziarka oferuje 410 litrów przestrzeni, a zamrażarka 218 litrów. Inwerterowa sprężarka gwarantuje cichą pracę na poziomie 37 decybeli oraz płynną regulację prędkości. Konstrukcja Side by Side nie tylko pomieści duże zapasy, ale też świetnie wpasuje się w nowoczesne wnętrze kuchni. Dzięki funkcji SmartThings Food łatwo stworzysz listę produktów wraz z datami ważności, co ułatwia organizację zapasów.

Lodówka z kostkarką Hisense RS818N4TIE

Hisense RS818N4TIE to czterodrzwiowa lodówka o imponującej pojemności ponad 630 litrów, mieszcząca się w kompaktowych wymiarach 179 cm wysokości i 91 cm szerokości. Dzięki technologii NoFrost zapomnisz o konieczności rozmrażania, a cichy inwerter o głośności zaledwie 38 dB zapewnia komfort użytkowania. Tryb EcoMode automatycznie dostosowuje pracę urządzenia, gdy temperatura jest stabilna, oszczędzając energię. System Multi Air Flow równomiernie rozprowadza chłodne powietrze na każdej półce, dbając o świeżość wszystkich produktów. Wbudowany zbiornik umożliwia łatwy dostęp do zimnej wody i lodu bez konieczności podłączania do instalacji, a alarm otwartych drzwi i wygodne koła transportowe sprawiają, że mimo swoich rozmiarów lodówka jest praktycznym i funkcjonalnym wsparciem w domu.

Lodówka z kostkarką SAMSUNG RS68A884CB1 EF

Lodówka Samsung RF50C530EB1 to świetne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują dużo miejsca na cotygodniowe zakupy. System Twin Cooling Plus z dwoma niezależnymi obiegami chłodzenia skutecznie zapobiega mieszaniu się zapachów między chłodziarką a zamrażalnikiem. Urządzenie wyróżnia się niskim zużyciem energii, masz świetne efekty i niskie rachunki za prąd. Wbudowana kostkarka do lodu i dystrybutor wody sprawią, że orzeźwiające napoje będą zawsze pod ręką, nawet w upalne dni.

Lodówka z kostkarką LG GSLC40EPPE

Lodówka LG GSLC40EPPE charakteryzuje się dużą pojemnością oraz wygodnym układem przestrzennym, idealnym do przechowywania różnorodnych produktów spożywczych. Poprzez zastosowanie systemu Multi Air Flow, chłodne powietrze dociera do każdego zakątka lodówki i niweluje nagłe skoki temperatur. Rozwiązanie nie tylko przyspiesza proces chłodzenia, ale także umożliwia przechowywanie ciepłych potraw. Konstrukcja lodówki charakteryzuje się znacznie niższym poziomem hałasu oraz wibracji, co przekłada się na cichą pracę i wyższy komfort użytkowania. Dystrybutor wody i kostkarka to wygodne i praktyczne rozwiązania, które znacząco ułatwiają codzienne korzystanie ze świeżego, schłodzonego napoju.

Lodówka z kostkarką Hisense RQ7P522STFE

Hisense RQ7P522STFE przyciąga wzrok czarnym frontem ze szczotkowanego aluminium i czterema odrębnymi drzwiami, które otwierają się niezależnie, by ograniczyć ucieczkę chłodu. Panel sterowania to intuicyjny interfejs LED, który umożliwia łatwe zarządzanie ustawieniami oraz monitorowanie pracy urządzenia. Strefa My Fresh Choice pozwala na zamianę zamrażarki w komorę zero lub chłodziarkę. Zaawansowana kostkarka do lodu daje Ci wybór pomiędzy kostkami, a pokruszonym lodem. Strefa zmiennej temperatury to specjalnie zaprojektowana przestrzeń, która umożliwia przechowywanie produktów w różnych temperaturach w zależności od potrzeb. Dzięki trzem niezależnym obiegom powietrza, skutecznie zapobiega mieszaniu się zapachów między lodówką i zamrażarką.

