Przyznano Nagrodę Nobla z literatury

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Kanadyjska poetka Anne Carson została laureatką Nagrody Nobla 2026 w dziedzinie literatury. Otrzyma 12 milionów koron szwedzkich - to ok. 4,7 milionów złotych, a także złoty medal noblowski z wizerunkiem Alfreda Nobla i unikalny, ręcznie kaligrafowany dyplom. Anne Carson została w ubiegłym roku laureatką Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Odwiedziła wtedy Warszawę, aby osobiście odebrać to wyróżnienie.

Literacki Nobel 2026 przyznany za „dialog z tradycją klasyczną, który stworzył nowe formy literatury współczesnej”

Ogłoszono, kto został tegorocznym laureatem literackiego Nobla. To 76-letnia urodzona w Toronto poetka, eseistka, tłumaczka, profesor literatury klasycznej Anne Carson. Tłumaczy starożytną grekę i ją wykłada. Jak podaje Ossolineum w Polsce dotychczas ukazały się jej:

„Słodko-gorzki eros” (1989; wydanie polskie 2020),

„Autobiografia czerwonego. Powieść wierszem” (1998; 2022),

„Piękno męża” (2001; 2022).

Gerion, wrażliwy skrzydlaty chłopiec o czerwonej skórze, zaczyna tworzyć swoją autobiografię, gdy ma pięć lat. Pewnego dnia, już jako zagubiony młodzieniec, natrafia na butnego włóczęgę Heraklesa. Ich spotkanie jest jak wybuch wulkanu. „Autobiografia czerwonego” jest powieścią-poematem, rozszczelniającą ramy gatunkowe i wyrastającą z praktyki przekładu literackiego, napisaną po Homerze i Stezychorze, po Emily Dickinson i Gertrude Stein - dowcipną, inteligentną, niepowtarzalną - opisuje Wydawnictwo Ossolineum powieść, którą na język polski przetłumaczył Maciej Topolski.

Anne Carson w 2025 roku w Polsce; fot. Albert Zawada / PAP

W zeszłym roku wyróżniono László Krasznahorkaia z Węgier. Pisarz urodzony w 1954 roku w Gyuli zasłynął w 1985 roku powieścią „Szatańskie tango”.

Wyk. Mateusz Krymski , Adam Ziemienowicz / PAP

Kto z polskich pisarzy i poetów dostał Nobla?

W 1905 roku za całokształt twórczości, w tym m.in. za „Quo vadis”, Nagrodę Nobla dostał Henryk Sienkiewicz. W 1924 roku był to Władysław Reymont za powieść „Chłopi”. Czesław Miłosz literackiego Nobla otrzymał w 1980 roku za całokształt twórczości poetyckiej i pisarskiej. W 1996 roku Noblistką w dziedzinie literatury została Wisława Szymborska. Nobla za 2018 rok, „za narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia”, dostała Olga Tokarczuk. Warto pamiętać też, że Nobla z literatury w 1978 roku otrzymał również urodzony w Polsce, piszący w języku jidysz Isaac Bashevis Singer za „pełną uczucia sztukę prozatorską, która wyrastając z polsko-żydowskich tradycji kulturowych porusza jednocześnie odwieczne problemy”.