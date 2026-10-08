To ta Nagroda Nobla budzi największe emocje. Kiedy poznamy laureata w dziedzinie literatury?

RMF24

Dziś po godz. 13 ogłoszone zostanie nazwisko laurata Nagrody Nobla z literatury. Dostanie on medal oraz 12 milionów koron szwedzkich, czyli około 4,7 milionów złotych, ale nie tylko. W zeszłym roku Komitet Noblowski nagrodził węgierskiego pisarza László Krasznahorkaiego. Kto zostanie noblistą tym razem?

W Sztokholmie trwa tydzień przyznawania nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. W poniedziałek, 5 października, przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. We wtorek, 6 października, poznaliśmy noblistę z fizyki. W środę, 7 października, poznaliśmy nazwiska lauratów Nagrody Nobla z chemii. Dzisiaj po godz. 13 dowiemy się, kto dostał literackiego Nobla. W piątek zaś, 9 października, przyznana zostanie Pokojowa Nagroda Nobla, a w poniedziałek, 12 października, Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Bukmacherzy obstawiają, jakie nazwisko dzisiaj najczęściej będzie pojawiać się w medialnych nagłówkach. Na liście potencjalnych noblistów pojawiają się pisarze z Azji i Ameryki. Pod uwagę brany jest również polski poeta Ryszard Krynicki.

Artykuł w trakcie aktualizacji. Po godz. 13 ogłosimy nazwisko laureata Nagrody Nobla 2026 z literatury.

Jaką kwotę otrzymują laureaci Nagrody Nobla?

Laureat Nagrody Nobla otrzyma 12 milionów koron szwedzkich - to ok. 4,7 milionów złotych, a także złoty medal noblowski z wizerunkiem Alfreda Nobla i unikalny, ręcznie kaligrafowany dyplom.

Kto z polskich pisarzy i poetów dostał Nobla?

W 1905 roku za całokształt twórczości, w tym m.in. za „Quo vadis”, Nagrodę Nobla dostał Henryk Sienkiewicz. W 1924 roku za powieść „Chłopi” medal trafił do Władysława Reymonta. Czesław Miłosz literackiego Nobla otrzymał w 1980 roku za całokształt twórczości poetyckiej i pisarskiej. W 1996 roku Nagroda Nobla trafiła do poetki Wisławy Szymborskiej. Noblistką w dziedzinie literatury za 2018 rok, „za narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia”, dostała Olga Tokarczuk. Warto pamiętać też, że Nobla z literatury w 1978 roku otrzymał również urodzony w Polsce, piszący w języku jidysz Isaac Bashevis Singer za „pełną uczucia sztukę prozatorską, która wyrastając z polsko-żydowskich tradycji kulturowych porusza jednocześnie odwieczne problemy”.