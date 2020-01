"Wiemy, że polscy koledzy próbują przekonać zachodnich uczestników (Światowego Forum Holokaustu) - będą tam USA i niektórzy liderzy europejscy - aby w swoich wystąpieniach przedstawili polski punkt widzenia odnoszący się do stanowiska Rosji wobec II wojny światowej" - oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow w czasie dorocznej konferencji prasowej w Moskwie, podsumowującej działalność MSZ w minionym roku. Ocenił, że "próby oczernienia naszego kraju z punktu widzenia rezultatów i przyczyn II wojny i próby wykorzystania tego kłamstwa po to, by dziś osłabić pozycję Rosji na arenie międzynarodowej, będą trwać dalej". Równocześnie jednak zapowiedział: "Będziemy nadal czynić wszystko, co jest konieczne, w celu przeciwdziałania fałszowaniu historii".

REKLAMA