"Władze Rosji mają powody sądzić, że sprawa z Aleksiejem Nawalnym jest inscenizacją, chyba że kraje zachodnie udowodnią, iż jest inaczej" - powiedział we wtorek szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow na konferencji prasowej ze swoją odpowiedniczką ze Szwecji Ann Linde, która przewodzi w tym roku OBWE.

Konferencja prasowa Ann Linde - minister spraw zagranicznych Szwecji i ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa / RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY / HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

Jeśli chodzi o sprawę Nawalnego, nie ma żadnych informacji, które rzeczywiście wskazywałyby na zasadność oskarżeń wobec rosyjskiego kierownictwa - powiedział Ławrow. Jeśli oskarżasz, to udowodnij winę, a jeśli mówisz: +nic ci nie powiem, bo to tajne", to mamy wszelkie powody sądzić, że to inscenizacja.

Przypomniałem dziś ponownie naszym szwedzkim rozmówcom, że biorąc pod uwagę, iż w laboratorium szwedzkich sił zbrojnych taka analiza została przeprowadzona i później na cały świat ogłoszono, że potwierdzone są wnioski niemieckich ekspertów, to w związku z tym oczekujemy od naszych szwedzkich kolegów przejrzystości i uczciwości w tej kwestii - dodał Ławrow.