Na południowym wschodzie Słowacji powstał Willkov Park - niezwykłe miejsce, którego sercem jest gigantyczny labirynt z żywych wierzb. Z lotu ptaka przypomina on odcisk palca, a przejście przez zielone korytarze to nie lada wyzwanie.

Na południowym wschodzie Słowacji powstał Willkov Park - niezwykłe miejsce, którego sercem jest gigantyczny labirynt z żywych wierzb / Silvia Pavlikova/Košice Región / Materiały prasowe

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W miejscowości Brehov w kraju koszyckim na południowym wschodzie Słowacji znajduje się wyjątkowy park rekreacyjny, który łączy zabawę, wypoczynek i kontakt z naturą. Willkov Park, bo o nim mowa, oferuje oryginalny labirynt o powierzchni ponad jednego hektara, składający się z około 100 tysięcy żywych wierzb.

Pomysł na stworzenie trwałego labiryntu zrodził się z lokalnej tradycji. Początkowo, z okazji dni gminy, robiliśmy labirynty ze słomy. Ludzie bardzo to polubili, ale słoma to kruchy i łatwopalny materiał. Z czasem szarzeje i nie wygląda dobrze. Szukaliśmy więc czegoś trwalszego i zielonego - opowiada Anna Balogova, założycielka Willkov Park, cytowana przez dziennik "Novy Cas".

Wybór padł na wierzbę, która jest nie tylko odporna, ale i łatwo dostępna w regionie.

Kształtem przypomina odcisk palca

Kształt labiryntu nie jest przypadkowy. Architekt zaproponował odcisk palca, ponieważ każdy człowiek zostawia na świecie swój ślad. Jednocześnie ten kształt oferuje wiele połączonych ze sobą ścieżek - wyjaśnia Anna Balogova.

Przejście przez zielone tunele zajmuje przeciętnemu turyście około dwóch godzin.

Labirynt składa się z około 100 tysięcy żywych wierzb / Košice Región / Materiały prasowe

Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek

Co istotne, Willkov Park to nie tylko labirynt. Na terenie o powierzchni trzech hektarów znajdują się także dmuchane zamki dla dzieci, strefa relaksu oraz kawiarnia, jest to zatem idealne miejsce na rodzinny wypoczynek.

Park jest czynny codziennie w godzinach 9:00-20:00. Całodniowy bilet dla osoby dorosłej lub dziecka (powyżej 3 lat) kosztuje 12 euro, czyli około 50 złotych. Jeśli chcemy wejść po godz. 16:00, za wejściówkę trzeba zapłacić 10 euro, czyli 8 złotych mniej.