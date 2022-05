Przed sądem w Londynie stanął 29-letni Dennis A., który jest oskarżony o zabójstwo 21-letniej polskiej studentki Ani Jędrkowiak. Mężczyzna próbował obciąć jej głowę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zabójstwa doszło w zeszłym tygodniu, krótko po północy z poniedziałku na wtorek w niewielkiej alejce w dzielnicy Ealing w zachodnim Londynie. Polka, która została wielokrotnie ugodzona nożem, zmarła na miejscu zdarzenia.



Sprawca został zatrzymany na dworcu autobusowym, gdy czekał na autobus do Newport w południowo-wschodniej Walii, gdzie na stałe mieszka. Po jego aresztowaniu policja informowała, że ofiara i sprawca najprawdopodobniej się znali.



Jak podaje w poniedziałek gazeta "Independent", A. zaatakował Polkę dużym kuchennym nożem i próbował jej obciąć głowę. Wszystko wskazuje, że motywem zabójstwa były sprawy osobiste, bo obydwoje byli przez krótki czas w związku. Jędrkowiak poznała A. na jednym z portali randkowych krótko po tym, jak przyjechała na studia do Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie w 2020 r. Ich relacja zakończyła się, gdy dziewczyna zaczęła studia na University of West London oraz pracę na część etatu w jednej z restauracji w Ealing.



Poniedziałkowe przesłuchanie przed Centralnym Sądem Karnym Anglii i Walii miało charakter wstępny - oskarżony pozostając w więzieniu poprzez łącze wideo potwierdził tylko swoją tożsamość. Następna rozprawa, podczas której zostanie zapytany, czy przyznaje się do zarzucanych mu czynów, wyznaczona została na 8 sierpnia, zaś właściwy proces rozpocznie się 15 maja przyszłego roku.