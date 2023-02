Armia izraelska poinformowała, że wysyła do Turcji zespół poszukiwawczo-ratowniczy składający się ze 150 inżynierów, personelu medycznego i innych pracowników pomocy. Armia zapowiedziała, że zapewni "natychmiastową pomoc w ratowaniu życia". Oba kraje, niegdyś bliscy regionalni sojusznicy, są w trakcie naprawy stosunków po latach napięć. Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że zatwierdził również wniosek o pomoc humanitarną dla Syrii, otrzymany za pośrednictwem urzędnika dyplomatycznego. Izrael i Syria nie utrzymują stosunków dyplomatycznych, a oba kraje stoczyły kilka wojen.

Sąsiadująca i historyczna regionalna rywalka Turcji - Grecja wysyła do Turcji zespół 21 ratowników, dwa psy ratownicze i specjalny pojazd ratowniczy wraz z inżynierem budowlanym, pięcioma lekarzami i ekspertami planowania sejsmicznego w wojskowym samolocie transportowym.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że koordynuje swoją reakcję pomocową z partnerami z UE i przygotowuje dostawy awaryjnych generatorów, namiotów, koców i sprzętu do uzdatniania wody. Zaproponowało również wysłanie zespołów z agencji ochrony ludności. Grupa International Search and Rescue Germany przygotowywała się również do lotu dziesiątek lekarzy i ekspertów ratowniczych do Turcji w późny poniedziałek.

Wielka Brytania wysyła do Turcji 76 specjalistów ds. poszukiwań i ratownictwa ze sprzętem i psami, a także zespół ratownictwa medycznego. Wielka Brytania twierdzi również, że jest w kontakcie z ONZ w sprawie uzyskania wsparcia dla ofiar w Syrii.

- Rząd Libanu, któremu brakuje gotówki, wysyła żołnierzy, ratowników Czerwonego Krzyża i Obrony Cywilnej oraz strażaków do Turcji, aby pomogli w akcjach ratunkowych.

