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Umowa dotycząca dostaw rosyjskiego oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych może stać się początkiem szerszej współpracy gospodarczej Moskwy i Waszyngtonu – ocenił w środę wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew. Zapewnił, że Rosja pokona trudności związane z sankcjami, by zrealizować dostawy paliwa.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w ubiegły piątek, że uzgodnił z Władimirem Putinem uwolnienie dostaw diesla z Rosji na rynek amerykański i rynki światowe.

Według informacji podanych przez stronę rosyjską, porozumienie wymagało złagodzenia części sankcji nałożonych wcześniej przez administrację Trumpa na Moskwę.

Trump ma zabiegać o obniżenie cen oleju napędowego w USA przed zaplanowanymi na 3 listopada wyborami uzupełniającymi.

Kreml liczy na współpracę w energetyce i inwestycjach

Kiriłł Dmitrijew ocenił, że porozumienie w sprawie diesla może posłużyć jako model dla kolejnych projektów gospodarczych.

Nie chodzi wyłącznie o umowę dotyczącą diesla. Istnieje wiele innych możliwości współpracy gospodarczej i inwestycyjnej z USA, korzystnych dla Rosji, Stanów Zjednoczonych i światowych rynków – powiedział dziennikarzom.

Kreml wielokrotnie deklarował, że widzi możliwość zyskownej współpracy z Waszyngtonem m.in. w sektorach energetycznym i wydobywczym. Rosja krytykowała dotychczasowe stanowisko USA, które – według Moskwy – uzależniały takie porozumienia od zakończenia wojny w Ukrainie.

Dmitrijew zapowiedział dalsze rozmowy z Amerykanami o projektach gospodarczych i inwestycyjnych. Przekonywał również, że amerykańskie sankcje „przede wszystkim szkodzą Amerykanom i amerykańskim rolnikom”.

Porozumienie spotkało się z ostrą krytyką ze strony prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz europejskich polityków.

Premier Włoch Giorgia Meloni nazwała w środę umowę dotyczącą diesla „bardzo ryzykownym wyborem”. Jej zdaniem stoi ona w sprzeczności z działaniami, które mają skłonić Władimira Putina do rozpoczęcia negocjacji pokojowych z Ukrainą.