W tragicznym wypadku, do którego doszło we wtorek podczas budowy mostu w Horb am Neckar w niemieckiej Badenii-Wirtembergii, zginęło dwóch Polaków. Taką informację podaje "Fakt". W sumie na budowie zginęło trzech mężczyzn w wieku od 40 do 46 lat.

Budowa mostu w Horb am Neckar, zdj. archiwalne / CHRISTOPH SCHMIDT / PAP/DPA Zobacz również: Tragiczny wypadek na dachu wieżowca w Łodzi. Mężczyzna zginął w płomieniach

Śmierć Polaka na niemieckiej autostradzie. Dwie osoby zatrzymane po obławie Dramat rozegrał się wczoraj podczas budowy mostu w Horb am Neckar. Gondola, którą jechali trzej robotnicy, runęła na ziemię. Wszyscy mężczyźni zginęli. Jak informuje "Fakt", dwóch z nich to Polacy. Według policji i prokuratury trzej pracownicy budowlani mieli od 40 do 46 lat. Mężczyźni weszli do gondoli transportowej, która była przymocowana do stalowej liny. Miała przetransportować robotników do pracy na filarze mostu. Z niewyjaśnionych przyczyn lina pękła i gondola spadła z dużej wysokości. Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że gondola nie była przeciążona. Służy ona do transportu pasażerów. Trzy osoby korzystały z urządzenia zgodnie z przepisami - powiedział rzecznik policji. Nie podano więcej szczegółów - na przykład tego, dla ilu osób zaprojektowano gondolę. Według straży pożarnej trzej pracownicy budowlani już nie żyli, gdy przybyła ekipa ratunkowa. Dramat rozegrał się na oczach ok. stu osób - pracowników budowy. Prokuratura w Rottweil wszczęła dochodzenie w sprawie śmierci mężczyzn. Most - zgodnie z projektem - będzie miał 2100 metrów długości i maksymalnie 90 metrów wysokości. Otwarcie zaplanowano na 2028 rok.