Przyjaźń Elona Muska ze współzałożycielem Google'a Sergeyem Brinem zakończyła się z powodu rzekomego romansu miliardera z żoną tego drugiego. "Współzałożyciel Google'a jest w trakcie rozwodu i zdecydował się wycofać z inwestycji w firmy Muska" - przekazał "Wall Street Journal" za anonimowymi źródłami.

Elon Musk / JOHN ANGELILLO / PAP/EPA

Nie podano, jak duże miały być udziały, które postanowił sprzedać Brin, ani czy ostatecznie doszło do ich sprzedaży. W ostatnich miesiącach napięcia między dwoma mężczyznami, którzy przyjaźnili się od lat, wzrastały - poinformowały źródła gazety.

Kilka godzin po publikacji artykułu "WSJ" Musk napisał na Twitterze, że to "totalna bzdura", a Brin i on są przyjaciółmi i byli "razem na imprezie zeszłej nocy". Dodał, że Nicole Shanahan, żonę Brina, spotkał tylko dwa razy w ciągu trzech lat i za każdym razem w szerszym gronie znajomych.

Musk to najbogatszy człowiek na świecie - jego fortunę szacuje się na 240 mld dolarów. Według Bloomberga Brin zajmuje ósme miejsce pod względem bogactwa na świecie, posiadając majątek w wysokości 95 mld dolarów. Podczas kryzysu finansowego z 2008 r. Brin przekazał około 500 tys. dolarów Tesli, należącego do Muska producenta samochodów elektrycznych. W 2015 r. Musk podarował Brinowi jeden z pierwszych całkowicie elektrycznych pojazdów sportowych Tesli.



Zgodnie z aktami sądu hrabstwa Santa Clara w stanie Kalifornia Brin złożył pozew o rozwód z Shanahan w styczniu tego roku z powodu "różnic nie do pogodzenia". Dokumenty zostały złożone kilka tygodni po tym, gdy Brin dowiedział się o romansie Muska z Shanahan - przekazały źródła "WSJ".

Burzliwe życie osobiste miliardera

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy życie osobiste Muska przyciągnęło uwagę opinii publicznej - skomentowała gazeta. Miliarder został oskarżony o obnażenie się przed stewardesą z należącej do niego firmy SpaceX, czemu zaprzeczył. W publikacji Business Insider poinformowano, że w 2021 r. kobieta z kadry kierowniczej w innej firmie, której był współzałożycielem, Neuralink, urodziła mu dwoje dzieci. Jedno z jego dziesięciorga dzieci z poprzednich związków w ostatnim czasie publicznie wyparło się Muska.



Właściciel Tesli został pozwany na początku tego miesiąca przez Twittera po tym, kiedy ogłosił, że rezygnuje z planu zakupu tego serwisu społecznościowego za 44 mld dolarów.



Brin w 1998 r. założył firmę Google wraz z Larrym Pagem i pomógł przekształcić ją w jedno z najbardziej dochodowych przedsiębiorstw na świecie.