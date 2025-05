I Komunia Święta to wyjątkowy moment w życiu dziecka, który zasługuje na równie wyjątkowy prezent. Klocki LEGO to doskonały wybór, łączący w sobie radość zabawy z rozwijaniem kreatywności i zdolności manualnych. Sprawdź nasze zestawienie, by znaleźć upominek idealny.

LEGO Technic 42207 - Bolid F1 Ferrari SF-24

LEGO Technic 42207 to wierna replika bolidu Ferrari SF-24 w skali 1:8, zaprojektowana z myślą o dorosłych fanach Formuły 1 i marki Ferrari. Model składa się z 1 361 elementów i odzwierciedla charakterystyczne detale prawdziwego bolidu, w tym zawieszenie typu push-rod, działający układ kierowniczy oraz dwubiegową skrzynię biegów. Pod zdejmowaną pokrywą silnika znajduje się szczegółowy model silnika V6 z obracającym się wałem korbowym. Zestaw jest ozdobiony oficjalnym malowaniem Scuderia Ferrari, co czyni go doskonałym elementem kolekcjonerskim. Dzięki zaawansowanym technikom budowania model stanowi satysfakcjonujące wyzwanie dla konstruktorów i jest idealnym prezentem dla miłośników sportów motorowych. Jeśli Twój obdarowany lubi szybkie samochody, ten prezent będzie dla niego doskonałym wyborem.

LEGO Fortnite 77072 - Skórkościec

LEGO Fortnite 77072 przedstawia postać Skórkośćca (Peely Bone) z popularnej gry Fortnite. Model składa się z 1 414 elementów i jest przeznaczony dla dorosłych fanów gry oraz kolekcjonerów. Figurka łączy w sobie elementy banana i szkieletu, co oddaje unikalny wygląd postaci z gry. Zestaw zawiera również podstawkę ekspozycyjną z tabliczką, umożliwiającą efektowne wyeksponowanie modelu w pokoju gracza lub na biurku. Budowanie tego zestawu to nie tylko okazja do odtworzenia ulubionej postaci, ale także relaksująca aktywność, która pozwala na chwilę oderwania się od codzienności. Jeśli wiesz, że dziecko lubi grać w Fortnite, koniecznie sięgnij po ten zestaw klocków. To doskonałe uzupełnienie kolekcji, a także dobry sposób na oderwanie młodzieńca od komputera.

LEGO Technic 42204 - Fast & Furious Toyota Supra MK4

Model LEGO Technic 42204 to replika kultowej Toyoty Supra MK4 z serii filmów "Szybcy i wściekli". Model składa się z 810 elementów i jest przeznaczony dla fanów motoryzacji oraz serii filmowej. Zestaw zawiera działający układ kierowniczy, otwieraną maskę z odwzorowanym silnikiem 6-cylindrowym, otwierane drzwi oraz bagażnik z butlami NOS, nawiązującymi do filmowych scen. Dzięki realistycznym detalom i funkcjom, model stanowi doskonałą propozycję dla miłośników szybkich samochodów i konstrukcji LEGO Technic. Auto jest doskonale odwzorowane!

LEGO City 60337 - Ekspresowy Pociąg Pasażerski

Zestaw LEGO City 60337 to nowoczesny ekspresowy pociąg pasażerski, który zapewnia interaktywną zabawę dla dzieci od 7. roku życia. Zestaw składa się z 764 elementów i zawiera zdalnie sterowaną lokomotywę z przyciemnianymi światłami, wagon restauracyjny, wagon pasażerski, peron oraz 24 odcinki torów. Dodatkowo w zestawie znajduje się sześć minifigurek, które umożliwiają odgrywanie różnych scenek z życia codziennego. Dzięki aplikacji LEGO Powered Up, dzieci mogą sterować pociągiem za pomocą smartfona lub tabletu, co zwiększa interaktywność i zaangażowanie w zabawę.

LEGO Disney 43247 - Król Lew: Simba

Zestaw LEGO Disney 43247 to kolekcjonerska figurka młodego Simby z filmu "Król Lew", stworzona z okazji 30-lecia premiery filmu. Model składa się z 1 445 elementów i jest przeznaczony dla dorosłych fanów Disneya oraz kolekcjonerów. Figurka Simby posiada ruchomą głowę, co umożliwia ustawienie jej w różnych pozach. Dzięki zaawansowanym technikom budowania, zestaw stanowi satysfakcjonujące wyzwanie dla konstruktorów i jest doskonałym elementem dekoracyjnym, który przywołuje wspomnienia z dzieciństwa.

