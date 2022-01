Znów płonie budynek parlamentu RPA w Kapsztadzie. Ogień został w nocy ugaszony, jednak w poniedziałek po południu ponownie wybuchł.

Niedzielny pożar parlamentu RPA / STRINGER / PAP/EPA

W poniedziałek po południu nad dachem wiktoriańskiego budynku pojawiła się gęsta chmura dymu. Świadkowie mówią o widocznych płomieniach ognia.



Pożar wznowił się na dachu budynku, w którym mieści się Zgromadzenie Narodowe, a którego ogrodzenie zostało całkowicie zniszczone dzień wcześniej przez płomienie - powiedział rzecznik miejskiej straży pożarnej Jermaine Carelse.

Pożar wybuchł w niedzielę i spowodował znaczne straty w zabytkowym kompleksie budynków, z których część pochodzi z XIX wieku. Najbardziej zniszczony został stary gmach Zgromadzenia Narodowego, w którym zawalił się dach. Żywioł zajął również obecne miejsce posiedzeń parlamentarzystów, biura oraz siłownię.



Aresztowany 49-latek

Według wstępnych ustaleń śledczych pożar wybuchł w najstarszym skrzydle budynku, ukończonym w 1884 roku. W tej zabytkowej części, zawierającej około 4000 dzieł sztuki, z których część pochodzi z XVII wieku, całkowicie zniszczony został dach. Walka z ogniem utrudniona była przez odcięcie dopływu wody, które uniemożliwiło prawidłowe działanie systemu gaśniczego.



Policja poinformowała, że aresztowano już 49-letniego mężczyznę, któremu zostały postawione zarzuty podpalenia, włamania i kradzieży. We wtorek ma on stanąć przed sądem.



W poniedziałek rano służby poinformowały, że pożar został opanowany, a na miejscu zostało tylko kilku strażaków. Jak pisze AFP, po kilkunastu minutach niektóre wozy strażackie musiały jednak wrócić i ponownie włączyć się do akcji gaszenia.



To drugi pożar w parlamencie RPA w ostatnim czasie. W marcu 2020 r. budynek zapalił się w wyniku awarii instalacji elektrycznej. Wówczas pożar szybko ugaszono.