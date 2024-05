Norwegia, Irlandia i Hiszpania - te kraje ogłosiły w środę uznanie Palestyny za państwo. Szef irlandzkiego rządu stwierdził, że uznanie Palestyny jest wsparciem dla rozwiązania opartego na istnieniu dwóch państw - izraelskiego i palestyńskiego, co jest niezbędne dla trwałego pokoju w regionie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jako pierwsza uznanie Palestyny za państwo ogłosiła w środę Norwegia, a podobną decyzję zakomunikowały później Irlandia i Hiszpania. Norweski minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide poinformował, oficjalne uznanie przez te kraje niepodległego państwa palestyńskiego wejdzie w życie 28 maja.

Premier Norwegii Jonas Gahr Store na specjalnie zwołanej konferencji prasowej powiedział, że "podział terytorialny między państwem Palestyna a państwem Izrael powinien opierać się na granicach sprzed 4 czerwca 1967 roku", tj. sprzed tzw. wojny sześciodniowej, w której Izrael zdobył m.in. należące wówczas do Syrii wzgórza Golan oraz jordański Zachodni Brzeg Jordanu, Jerozolimę Wschodnią.

Szef norweskiego rządu potwierdził, że o decyzji poinformował już izraelskie władze. Norwegia jest przyjacielem zarówno Izraela, jak i Palestyny. Izrael znajduje się w trudnej sytuacji pod względem bezpieczeństwa, ma prawo do obrony w ramach prawa międzynarodowego. Jednocześnie uważamy, że rozwiązanie dwupaństwowe leży w interesie Izraela - powiedział.

Przypomniał, że odpowiedzialny za terror wobec Izraela palestyński ruch Hamas oraz inne grupy bojowników sprzeciwiają się dwupaństwowości. Liczymy, że uznanie Palestyny wzmocni umiarkowane siły po stronie palestyńskiej - zaznaczył.

Nie chcemy państwa Hamasu, ale jednego państwa palestyńskiego, które wywodzi się z Autonomii Palestyńskiej - dodał szef norweskiej dyplomacji.

Norweski parlament w listopadzie 2023 roku wezwał rząd do uznania Palestyny za odrębne państwo, "gdy będzie mogło to mieć pozytywny wpływ na proces pokojowy".

"Historyczny dzień dla Irlandii i Palestyny"

W tej sprawie wypowiedział się również premier Irlandii Simon Harris, który wyraził przekonanie, że podobną decyzję podejmą wkrótce kolejne kraje.

Irlandia, Norwegia i Hiszpania ogłosiły dziś, że uznają państwo palestyńskie, a każdy z nas podejmie wszelkie krajowe kroki, jakie będą konieczne do podjęcia tej decyzji. Jestem przekonany, że w nadchodzących tygodniach dołączą do nas kolejne kraje, podejmując ten ważny krok - oświadczył, dodając, że "to historyczny i ważny dzień dla Irlandii i Palestyny".

Jak przekonywał szef irlandzkiego rządu, uznanie Palestyny jest wsparciem dla rozwiązania opartego na istnieniu dwóch państw - izraelskiego i palestyńskiego, co jest niezbędne dla trwałego pokoju w regionie.

146 krajów uznało już Palestynę za państwo

Autonomia Palestyńska powstała w 1993 roku na mocy porozumienia z Oslo - pierwszej umowy pokojowej między Izraelem a Palestyńczykami. Według krytyków porozumienie to nie było wystarczająco wiążące.

Premier Norwegii wśród powodów ogłoszonej w środę decyzji wskazał "coraz większą liczbę państw ONZ, które uznały Palestynę za państwo". Norwegia, Irlandia i Hiszpania to odpowiednio kraje nr 144., 145. i 146., które to uczyniły.