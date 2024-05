Kierowcy wyjeżdżający z Polski do Niemiec muszą uzbroić się w cierpliwość. Przed przejściami granicznymi tworzą się duże korki, a podróżujący czekają na wjazd do Niemiec nawet kilka godzin. Dodatkowo na A4 doszło do tragicznego wypadku. Zginął kierowca auta osobowego, który nie wyhamował i uderzył w tył ciężarówki stojącej w korku.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP O poranku przed przejściem granicznym w Zgorzelcu na A4 kierowcy musieli stać w niemal 10-kilometrowym korku, później wzrósł on do 25 kilometrów. W Olszynie i Świecku korek wynosił co najmniej pięć kilometrów i wciąż rośnie. W Świecku to już ok. 20 kilometrów. Ciasno było także na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Tam o poranku korek miał co najmniej 2,5 kilometra. Sytuacja nie ulega poprawie, a kierowcy czekają na wjazd do Niemiec nawet kilka godzin. Według służb, powodem tych utrudnień jest duże natężenie ruchu oraz kontrole pojazdów po stronie niemieckiej. Wczoraj w Niemczech było święto i dzień wolny od pracy. Dzisiaj więcej osób jedzie w tamtą stronę - tłumaczył reporterowi RMF FM dyżurny policji w Zgorzelcu. Śmiertelny wypadek w korku do granicy W korku do granicy doszło dziś do śmiertelnego wypadku. Zginął kierowca auta osobowego, który nie wyhamował i uderzył w tył ciężarówki stojącej w korku na autostradzie A4 na wysokości węzła Bolesławiec. Trasa jest całkowicie zablokowana. Na miejscu wypadku pracują służby i prokurator. Na węźle Bolesławiec należy zjechać dw 297 do tego miasta i dk 94 dotrzeć ponownie do węzła autostradowego. dk 94 jest już także zakorkowana, więc kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Zobacz również: Kilkadziesiąt tysięcy w kasetce. 72-latek odzyskał zgubę

