"Trwa kolejna rosyjska operacja hybrydowa, tym razem mająca na celu sianie strachu, niepewności i wątpliwości co do swoich zamiarów na Bałtyku. Jest to oczywista eskalacja przeciwko NATO i UE i musi spotkać się z odpowiednio stanowczą reakcją" - przekazał z kolei w mediach społecznościowych Gabrielius Landsbergis, minister spraw zagranicznych Litwy.

Finlandia: Rosja powinna przestrzegać Konwencji o prawie morza

Na pomysł Kremla zareagowała także Elina Valtonen, szefowa dyplomacji Finlandii. Stwierdziła ona, że Rosja powinna przestrzegać Konwencji o prawie morza, przyjętej w 1982 roku i obowiązującej od 1994 roku.