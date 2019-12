Nazwiska 629 dziewcząt znajduje się na liście kobiet sprzedanych Chińczykom i wywiezionych z Pakistanu. Do listy tej dotarli dziennikarze agencji AP. Przekazali ją pakistańscy śledczy prowadzący dochodzenie w sprawie siatki handlującej ludźmi. Młode kobiety i dziewczęta z Pakistanu sprzedane jako narzeczone do Chin to osoby pochodzące z biednych, często chrześcijańskich rodzin.

REKLAMA