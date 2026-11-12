Katastrofa śmigłowca w Turcji. Czterej żołnierze nie żyją

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W prowincji Malatya we wschodniej Turcji rozbił się w czwartek wojskowy śmigłowiec S-70. Zginęło czterech żołnierzy znajdujących się na pokładzie - poinformowało tureckie ministerstwo obrony. Przyczyna katastrofy nie jest znana.

Śmigłowiec S-70 w trakcie lotu nad lotniskiem w Stambule, fot. poglądowa

Śmigłowiec S-70 w trakcie lotu nad lotniskiem w Stambule, fot. poglądowa / Shutterstock

Tureckie ministerstwo obrony poinformowało w czwartek, że w katastrofie wojskowego śmigłowca S-70 we wschodniej prowincji Malatya zginęło czterech żołnierzy.

W oświadczeniu ministerstwo stwierdziło, że przyczyna katastrofy jest nieznana.

Do Samankoy – miejscowości w gminie Yesilyurt, w której rozbił się śmigłowiec – skierowano liczne karetki pogotowia, wozy strażackie oraz zespoły medyczne. Na miejscu trwają działania poszukiwawczo-ratownicze - przekazała agencja Anadolu.

W miejscu katastrofy wybuchł pożar, który objął też pobliski dom.