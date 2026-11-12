Katastrofa śmigłowca w Turcji. Czterej żołnierze nie żyją

Tureckie ministerstwo obrony poinformowało w czwartek, że w katastrofie wojskowego śmigłowca S-70 we wschodniej prowincji Malatya zginęło czterech żołnierzy.
W oświadczeniu ministerstwo stwierdziło, że przyczyna katastrofy jest nieznana.
Do Samankoy – miejscowości w gminie Yesilyurt, w której rozbił się śmigłowiec – skierowano liczne karetki pogotowia, wozy strażackie oraz zespoły medyczne. Na miejscu trwają działania poszukiwawczo-ratownicze - przekazała agencja Anadolu.
W miejscu katastrofy wybuchł pożar, który objął też pobliski dom.