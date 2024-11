Według wstępnych informacji policji do zdarzenia doszło, gdy maszyna podchodziła do lądowania. Z relacji świadków wynika, że maszyna spadła na ziemię i pokonała ok. stu metrów, zanim uderzyła w budynek.

Wszczęto już śledztwo ws. tego wypadku. Litewskie władze podkreślają, że pod uwagę brane są wszelkie scenariusze. Na razie nie ma żadnych doniesień, by na pokładzie mogło dojść do wybuchu.

W ubiegłym miesiącu niemiecki prokurator generalny informował, że policja prowadzi śledztwa ws. eksplozji kilku paczek, do których doszło w magazynie w Lipsku. Właśnie z Lipska leciał Boeing 737-400.