Siedem osób zginęło w katastrofie helikoptera, lecącego z Wysp Tremiti do kontynentalnych Włoch. Wśród ofiar są turyści ze Słowenii - poinformowała włoska agencja ANSA.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło ok. 50 km od miasta Foggia w regionie Apulia w południowych Włoszech. Ofiary śmiertelne, to dwaj piloci, lekarz oraz rodzina ze Słowenii: matka, ojciec i dwoje dzieci w wieku 13 i 14 lat.

Przyczyny katastrofy są ustalane. Zostaną zbadane szczątki helikoptera i jego czarna skrzynka. Włoska agencja bezpieczeństwa lotów ANSV nakazała wszczęcie dochodzenia i wysłanie na miejsce zdarzenia zespołu dochodzeniowego. Śledztwo wszczęła także prokuratura w Foggi.



Lokalna policja przekazała agencji Reutera, że warunki pogodowe w trakcie lotu maszyny były złe, jednak nie podano możliwych przyczyn wypadku.