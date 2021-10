"Penny Black" - jeden z najstarszych zachowanych znaczków pocztowych z 1840 roku trafi na aukcję w Londynie. Przewiduje się, że może zostać sprzedany nawet za 6 mln funtów (ok. 33 mln złotych) - poinformowała brytyjska stacja Sky News za domem aukcyjnym Sotheby's.

Aukcja odbędzie się 7 grudnia. Cenny znaczek pocztowy przyklejony jest do dokumentu datowanego na 10 kwietnia 1840 roku. Pochodzi z archiwum Roberta Wallaca, XIX-wiecznego szkockiego polityka, autora reformy brytyjskiej poczty.

To pierwszy znaczek pocztowy w historii, prekursor wszystkich innych i bezspornie najważniejsza część historii filatelistyki, jaka do dziś istnieje - powiedział szef sprzedaży Sotheby's Henry House.



Choć na świecie jest wiele niezwykle ważnych znaczków zarówno w kolekcjach publicznych, jak i prywatnych, to właśnie ten "Penny Black" rozpoczął historię systemu usług pocztowych, jaki znamy - dodał House.



Znaczek, który trafi na aukcję jest jednym z trzech istniejących tego typu na świecie. Pozostałe dwa okazy "Penny Black" znajdują się w kolekcji muzeum poczty brytyjskiej w Londynie.



Obecny właściciel znaczka, Alan Holyoake, który nabył go około 10 lat temu jest biznesmenem i filatelistą. Holyoake poinformował, że trzy lata zajęło mu potwierdzenie jego autentyczności. Znaczek otrzymał certyfikat Królewskiego Towarzystwa Filatelistycznego (Royal Philatelic Society) oraz Brytyjskiego Stowarzyszenia Filatelistycznego (British Philatelic Association).



Pierwszy znaczek pocztowy ukazał się w Wielkiej Brytanii w 1840 roku, wcześniej opłatę za przesyłkę musiał uiszczać adresat. Na znaczkach pocztowych One Penny i Two Pence widniał profil królowej Imperium Brytyjskiego - Wiktorii. Znaczki drukowane były w kolorze czarnym i ciemnoniebieskim oraz w czerwonobrązowym. Produkowano je w drukarni Perkins Bacon & Petch.