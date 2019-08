Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, który w miniony weekend przeszedł w Luksemburgu operację usunięcia pęcherzyka żółciowego, wyszedł już ze szpitala. W przyszłym tygodniu ma wrócić do pracy - poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andreewa.

Jean-Claude Juncker / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Przewodniczący Juncker, który przechodzi rekonwalescencję po operacji, jest w domu w Luksemburgu - wyjaśniła Andreewa. Rekonwalescencja przebiega bardzo dobrze. Spodziewamy się go zobaczyć wśród nas w ciągu przyszłego tygodnia - dodała.



By przejść pilną cholecystektomię, Juncker musiał skrócić wakacje w Austrii w ubiegłym tygodniu. Ze względu na swój stan szef KE nie weźmie udziału w spotkaniu G7, które rozpoczyna się w sobotę we francuskim Biarritz. Cholecystektomię wykonuje się najczęściej z powodu kamicy żółciowej.



Kadencja Junckera i całej kierowanej przez niego KE upływa 31 października. Jego następczynią będzie Niemka Ursula von der Leyen.