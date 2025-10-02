Jeden ze statków flotylli Sumud, na pokładzie z polską aktywistką Ewą Jasiewicz, nie dał się zatrzymać siłom izraelskim i płynie w kierunku Gazy, o czym poinformowali organizatorzy misji humanitarnej. W środę wieczorem media obiegła informacja o zatrzymaniu przez Izrael wchodzące w skład flotylli statki, na których także znajdowali się Polacy, w tym poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski.
Zbliżająca się do Strefy Gazy międzynarodowa flotylla Sumud poinformowała w środę o rozpoczęciu przez Izrael przechwytywania jej jednostek - wynika z postów organizatorów na platformie X.