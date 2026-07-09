Irlandia chce przyspieszyć negocjacje z Ukrainą. We wtorek kolejny ważny krok

RMF24

Irlandzka prezydencja chce nadać nowy impuls negocjacjom Ukrainy w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, celem Irlandii, która przewodniczy pracom Rady UE, jest formalne otwarcie już we wtorek negocjacji w kolejnym obszarze dotyczącym stosunków zewnętrznych i bezpieczeństwa.

Warunkiem jest jednak zgoda wszystkich państw członkowskich. Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM jutro ambasadorowie krajów UE mają zatwierdzić wspólne stanowisko w sprawie tego tematu rokowań, które otworzy drogę do wtorkowego spotkania.

Chcemy otwierać kolejne etapy negocjacji z Ukrainą tak szybko, jak to możliwe. Ważne jest utrzymanie dynamiki rozmów. Po pierwszym spotkaniu negocjacyjnym w czerwcu chcemy wykorzystać ten impet i przejść do następnych etapów – powiedział unijny dyplomata.

Zgoda wszystkich państw

Jak wyjaśnił rozmówca RMF FM, w ubiegłym tygodniu wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na przekazanie Ukrainie i Mołdawii dokumentów rozpoczynających kolejny etap negocjacji w dziale stosunków zagranicznych. Teraz oba kraje przygotowują swoje stanowiska, a równolegle państwa UE uzgadniają wspólne stanowisko negocjacyjne UE. Dziennikarka RMF FM informowała 3 lipca , że Węgry wycofały swój sprzeciw wobec rozpoczęcia negocjacji w tym kolejnym obszarze.

Rozmówca RMF FM przypomniał, że Węgry Viktora Orbana przez ponad rok blokowały otwarcie pierwszego działu negocjacji. Po zmianie stanowiska Budapesztu udało się w czerwcu otworzyć dział dotyczący praw podstawowych, walki z korupcją i praw mniejszości narodowych.

Jeżeli we wtorek Ukraina otworzy drugi dział negocjacji, nadal nie spełni się postulat prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który zabiegał o otwarcie jeszcze w lipcu wszystkich pięciu pozostałych obszarów negocjacyjnych. Ukraina będzie miała rozpoczęte negocjacje tylko w dwóch z sześciu obszarów. Nadal będą cztery działy wymagające jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich, w tym Węgier i Polski.

Budapeszt pozostaje sceptyczny wobec otwierania kolejnych czterech działów, a dla Polski problematyczne może być otwarcie działu dotyczącego m.in. rolnictwa. Dyskusja w tej sprawie powróci po wakacjach, we wrześniu.