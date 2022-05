Rząd Indii zakazał eksportu pszenicy mimo wcześniejszych deklaracji, że zwiększy go ze względu na zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego związanego z rosyjską inwazją na Ukrainę. Indie przekazały, że w pierwszej kolejności muszą zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe swoim obywatelom - podaje AP, powołując się na oświadczenie władz.

Premier Indii Narendra Modi / Philip Davali / PAP

Przed wybuchem wojny na Ukrainie pszenica i jęczmień z Ukrainy i Rosji stanowiły jedną trzecią światowego eksportu tych zbóż. Rosjanie blokują jednak ukraińskie porty morskie, zniszczyli wiele ukraińskich gospodarstw i w wielu miejscach zaminowali pola, co zatrzymało sprzedaż ukraińskiej pszenicy za granicę.

Indyjskie zbiory ucierpiały w tym roku z powodu rekordowej fali upałów. Ponadto w czasie pandemii Covid-19 część krajowych zapasów pszenicy przekazano około 800 milionom zagrożonych głodem obywateli.

Jak podaje AP, światowe ceny pszenicy wzrosły od początku roku o ponad 40 proc.

Ministrowie rolnictwa państw G7 na zakończonym w sobotę spotkaniu w Stuttgarcie skrytykowali decyzję Indii. Jeśli wszyscy zaczną nakładać takie ograniczenia, albo w ogóle pozamykają swoje rynki, to pogłębi to tylko obecny kryzys, a także zaszkodzi Indiom i jej rolnikom - podkreślił minister rolnictwa Niemiec Cem Oezdemir. Apelujemy do Indii o wzięcie na siebie odpowiedzialności jako członek G20 - dodał.