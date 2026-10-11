Huti przyznali się do ataku na lotnisko Króla Chalida. Ostrzał trwa

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Jemeńscy rebelianci Huti, wspierani przez Iran, oświadczyli w telewizyjnym wystąpieniu, że to oni stoją za sobotnim atakiem na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. W wyniku uderzenia zginęło 12 osób, a ponad 300 zostało rannych. Port lotniczy atakowany jest również w niedzielę.

Bojownicy lojalni wobec władz Huti biorą udział w wiecu mającym na celu rekrutację kolejnych bojowników w Sanie, stolicy Jemenu. 7.10.2026 r. (Zdjęcie ilustracyjne, fot. MOHAMMED HUWAIS)

Bojownicy lojalni wobec władz Huti biorą udział w wiecu mającym na celu rekrutację kolejnych bojowników w Sanie, stolicy Jemenu. 7.10.2026 r. (Zdjęcie ilustracyjne, fot. MOHAMMED HUWAIS) / AFP/East News

Informacje przekazane przez Huti we wspomnianym wystąpieniu cytuje agencja Reutera.

Rakiety, które spadły na lotnisko Króla Chalida w sobotę, zabiły 12 osób, a raniły ponad 300.

Wśród ofiar są obywatele Arabii Saudyjskiej, Bangladeszu, USA, Egiptu, Jordanii, Syrii, Palestyny i Sudanu.

Po ataku natychmiast ewakuowano pasażerów, a ruch lotniczy został wstrzymany.

Port ostrzelano także w niedzielę, o czym poinformował saudyjski urząd ds. lotnictwa cywilnego. Niezidentyfikowany pocisk uderzył w niedzielę w terminal lotniska w Rijadzie, wywołując pożar – podała z kolei AFP.

System Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Odyseusz, przeznaczony dla osób planujących wyjazd za granicę lub już przebywających poza Polską, poinformował w niedzielę, że podwyższył ogólny poziom ostrzeżenia dla Arabii Saudyjskiej z 3 na 4.

„Nie jedź! Aktualnie MSZ odradza wszelkie podróże do kraju. Dochodzi do częstych ostrzałów terytorium Królestwa Arabii Saudyjskiej przez jemeńskich Hutich. Sytuacja bezpieczeństwa pogarsza się. Lotnisko w Rijadzie jest zamknięte. Możliwa jest dalsza eskalacja działań zbrojnych" - czytamy w stosownym alercie.

Sobotni atak na saudyjskie lotnisko potępił prezydent USA Donald Trump. Na pytanie dziennikarzy o możliwość przyłączenia się Amerykanów do działań militarnych Saudów przeciwko Huti, Trump odpowiedział: Być może.

Zamknięte lotnisko, odwołane loty, ostrzeżenia dla podróżnych

Po sobotnim ataku ruch lotniczy w Rijadzie został całkowicie wstrzymany. Wszystkie samoloty zmierzające do stolicy Arabii Saudyjskiej zostały przekierowane lub odwołane. Linie Etihad Airways i Qatar Airways anulowały część połączeń, w niektórych przypadkach aż do poniedziałku.

Władze lotniska apelują do podróżnych o sprawdzanie statusu lotów przed przyjazdem.

Ambasady Niemiec, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii wezwały swoich obywateli do unikania lotniska w Rijadzie. Francja już dzień wcześniej zaleciła, by podróże do saudyjskiej stolicy odbywały się tylko w razie absolutnej konieczności.

Kolejne ataki i eskalacja konfliktu

Niedzielny atak jest już czwartym w tym tygodniu. W poprzednich uderzeniach (nie licząc sobotniego) zginęły cztery osoby, a jeden z samolotów został poważnie uszkodzony. W sobotę wieczorem pocisk spadł także w pobliżu lotniska w Dammamie na wschodzie kraju. Lotniska w Dammamie i Dżuddzie stały się alternatywą dla zamkniętego portu w Rijadzie.

Ataki nasiliły się po rozpoczęciu ofensywy sił rządu Jemenu, wspieranych przez koalicję pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, przeciwko Huti. Rebelianci ogłosili saudyjską przestrzeń powietrzną strefą działań wojennych i ostrzegli linie lotnicze przed korzystaniem z niej.

W ostatnich dniach celem ataków stały się także saudyjskie obiekty wojskowe i infrastruktura naftowa.

Koalicja pod wodzą Rijadu zapowiedziała odwet na podejrzewanych o ataki jemeńskich rebeliantach Huti.