Kierowca samochodu osobowego staranował w poniedziałek po południu kilka ogródków restauracyjnych w Marbelli, popularnym kurorcie turystycznym na południu Hiszpanii. Co najmniej 9 osób zostało rannych. Policja wykluczyła motyw terrorystyczny.

Według służb medycznych regionu Andaluzji, gdzie znajduje się Marbella, stan jednej z osób poszkodowanych w zdarzeniu jest bardzo ciężki.

Z wieczornego komunikatu hiszpańskiej policji wynika, że funkcjonariuszom udało się już zatrzymać sprawcę zdarzenia. Według portalu 20 Minutos sprawca wypadku to obywatel Hiszpanii.



Jak podała madrycka agencja Europa Press, do tragicznej sytuacji doszło po 15:10 przy jednej z głównych ulic Marbelii. Dotychczas nie są znane przyczyny zdarzenia z udziałem 30-letniego mężczyzny, który staranował kilka ogródków restauracyjnych oraz przechodniów.



Lokalne media donoszą, że w pierwszych minutach po zdarzeniu w okolicach miejsca tragicznego zdarzenia wybuchła panika, a ludzie chowali się w lokalnych sklepach, obawiając się aktu terrorystycznego. Policja, jak podaje 20 Minutos, wykluczyła jednak, aby zdarzenie było formą zamachu.



Do poniedziałkowego wieczora wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Według śledczych kierowca auta w chwili zdarzenia nie był pod wpływem alkoholu ani narkotyków.