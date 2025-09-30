"Od tej pory naszą jedyną misją będzie prowadzenie wojny i przygotowywanie się do wojny" - powiedział szef Pentagonu Pete Hegseth podczas przemówienia do setek generałów w bazie w Quantico pod Waszyngtonem. Zwrócił się również do wrogów USA, mówiąc: FAFO. Co oznacza ten zwrot?

Od tej chwili jedyną misją nowo odrodzonego Departamentu Wojny jest prowadzenie wojny, przygotowywanie się do niej i przygotowywanie się do zwycięstwa. Będziemy nieustępliwi i bezkompromisowi w tym dążeniu. Nie dlatego, że chcemy wojny. Nikt tutaj nie chce wojny, ale dlatego, że kochamy pokój - powiedział Pete Hegseth.

Generałom i admirałom powiedział też, że jeśli jego słowa nie poruszą ich serc, powinni zrezygnować.  

Hegseth mówiąc w swoim przemówieniu o etosie wojownika, zwrócił się także do wrogów USA.

Jego przekaz był krótki, poza światem anglosaskim trudny do rozszyfrowania.

Do naszych wrogów: FAFO - powiedział Hegseth, literując każdą część tego skrótowca.

Jak wyjaśnia Paweł Żuchowski, waszyngtoński korespondent RMF FM, FAFO to skrót od frazy "Fu** Around and Find Out".

"Używa się go w sytuacjach, gdy ktoś ryzykuje, prowokuje lub lekceważy konsekwencje swoich działań - i w końcu przekonuje się o skutkach na własnej skórze. Można to rozumieć jako: ‘Chcesz próbować? To spróbuj, ale sam się przekonasz, co się stanie’. Można powiedzieć, że to takie nasze: ‘Nie strasz, nie strasz, bo się ze***sz’" - wyjaśnił na platformie X korespondent RMF FM.

Na wtorek Hegseth zwołał setki amerykańskich dowódców wojskowych z całego świata do bazy w Quantico, w Wirginii. Jego celem jest, jak ujawniły wcześniej media, ogłoszenie nowej wizji departamentu i standardów w wojsku. W spotkaniu uczestniczy prezydent Donald Trump.