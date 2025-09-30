"Od tej pory naszą jedyną misją będzie prowadzenie wojny i przygotowywanie się do wojny" - powiedział szef Pentagonu Pete Hegseth podczas przemówienia do setek generałów w bazie w Quantico pod Waszyngtonem. Zwrócił się również do wrogów USA, mówiąc: FAFO. Co oznacza ten zwrot?

Pete Hegseth wygłosił przemówienie o etosie wojownika / ANDREW HARNIK/AFP/East News / East News

Od tej chwili jedyną misją nowo odrodzonego Departamentu Wojny jest prowadzenie wojny, przygotowywanie się do niej i przygotowywanie się do zwycięstwa. Będziemy nieustępliwi i bezkompromisowi w tym dążeniu. Nie dlatego, że chcemy wojny. Nikt tutaj nie chce wojny, ale dlatego, że kochamy pokój - powiedział Pete Hegseth.

Generałom i admirałom powiedział też, że jeśli jego słowa nie poruszą ich serc, powinni zrezygnować.

Hegseth mówiąc w swoim przemówieniu o etosie wojownika, zwrócił się także do wrogów USA.

Jego przekaz był krótki, poza światem anglosaskim trudny do rozszyfrowania.

Do naszych wrogów: FAFO - powiedział Hegseth, literując każdą część tego skrótowca.